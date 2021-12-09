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Son dakika haberi | Meteoroloji saat vererek uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklaması ile şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağını belirterek, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunmasını istedi.

DHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 09.12.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 16:28
Son dakika haberi | Meteoroloji’den saat vererek uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkenin batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den saat vererek uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

SAATTE 100 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Açıklamada, "Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

Son dakika haberi | Meteoroloji’den saat vererek uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

"Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor."

Son dakika haberi | Meteoroloji’den saat vererek uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

"Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Son dakika haberi | Meteoroloji’den saat vererek uyardı: Şiddetli fırtına geliyor

Ayrıca fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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