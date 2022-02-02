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Son dakika haberi... Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! İstanbul'un da olduğu 56 il için alarm verildi... Kar, yağmur dolu...
Son dakika haberi... Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! İstanbul'un da olduğu 56 il için alarm verildi... Kar, yağmur dolu...
Son dakika haberi... Türkiye geneli yağışlı havaların etkisi altına girerken Meteroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak 50 kente sarı 6 kente de turuncu kodlu uyarılar yapılırken, Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan İstanbul için de Meteoroloji'den kritik uyarılar gelmeye devam ediyor...
Giriş Tarihi: 02.02.2022 09:14
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 09:11