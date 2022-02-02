Son dakika haberi... Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! İstanbul'un da olduğu 56 il için alarm verildi... Kar, yağmur dolu...

İÇ ANADOLU'NUN GÜNEY VE DOĞUSU İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren İç Anadolu'nun güney ve doğusu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölgenin güney ve doğusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

