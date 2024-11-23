Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı sarı kodlu uyarılardan sonra İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sağanakla birlikte caddeler ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi, ve çatılar uçtu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İşte detaylar…