Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı sarı kodlu uyarılardan sonra İstanbul'da bugün sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sağanakla birlikte caddeler ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi, ve çatılar uçtu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İşte detaylar…

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:13
SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli lodos ardından da yağmur etkili oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kalırken, Üsküdar Sahil'de ise dev dalgalar oluştu.

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da sabah erken saatte işe giden insanlar yürümekte zorluk çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Beşiktaş'ta ise ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Yollara dolan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Beşiktaş'ta bir sokak üzerinde bulunan ağaç şiddetli lodosa dayanamayarak devrildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: İstanbul’da sağanak ve kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi! Su birikintileri, uçan çatılar, devrilen ağaçlar…

Ağacın dalları elektrik hattına ve park halindeki bir araca zarar verdi. Ağacın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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