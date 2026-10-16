SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

TRANSFERLERİN PİYASA DEĞERİ 72 MİLYAR 595 MİLYON

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de soruşturma kapsamına alındı. Cafer Mahiroğlu'nun akrabalarına, kendi hesabına ve ortak olduğu şirketlere yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Yurt dışı para hareketlerinde 522 milyon 871 bin sterlin, 251 milyon 271 bin dolar ve 485 milyon 412 bin avroluk işlem hacmi (piyasa değeri 72 milyar 595 milyon TL) tespit edildi. Mahiroğlu ve yakınlarının mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu kaydedildi.