Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

SON DAKİKA… Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik operasyonda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken kanala ve şirketlere TMSF kayyum atandı. Soruşturmada ulaşılan her detay İstanbul-İzmir belediyeleri arasındaki ihale ağını gün yüzüne çıkardı! 14,4 milyon TL'lik rüşvet sarmalının deşifre olduğu soruşturmada, Mahiroğlu'na ödemelerin sıralı ve eksiksiz yatırıldığı anlaşıldı. Halk TV üzerinden sağladığı medya desteği karşılığında kaçak yapısına göz yumulan Mahiroğlu'na 500 milyon liralık 3 ihalenin adrese teslim şekilde verildiği de ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 16.10.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2026 06:16
SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

SON DAKİKA… Halk TV'nin İngiltere'de bulunan firari sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarIndan yürütülen soruşturmada önemli bir detay ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla Halk TV ve bağlantılı 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

Operasyondan bir gün önce hazırlanan savcılığın kayyum talep yazısında, suçun Mahiroğlu'nun bağlantılı olduğu şirketler üzerinden yürütüldüğü vurgulandı. İzmir'de ulaştırma ve araç bakım alanında verilen 500 milyon liralık 3 ihale, piyasa rayiçlerinin çok üzerinde adrese teslim şekilde bu şirkete yönlendirildi. Talep yazısında, diğer firmaların hak ediş ödemeleri bekletilirken BUSTECH'e ödemelerin sırasıyla ve eksiksiz yapıldığı, ihale sorumlularına ise 14 milyon 464 bin lira kayıtsız rüşvet aktarıldığı saptandı.

SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

KAÇAK VİLLA YAPTIRDI YURTDIŞINA KAÇTI

SARIYER Kireçburnu'nda 4.5 milyon dolara aldığı Boğaz manzaralı villadaki 300 metrekarelik kaçak yapılaşma, mühürlenmesine rağmen devam ettirildi. İmar kirliliğinden hapis cezası alan Mahiroğlu'nun, Halk TV üzerinden sağladığı medya desteği karşılığında kaçak yapısına göz yumulduğu iddiaları dosyaya eklendi. Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde İngiltere'ye firar ettiği ortaya çıkmıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA

MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.

SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

GELİRLERDE UYUMSUZLUK TESPİT EDİLDİ

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirildi.

SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

TRANSFERLERİN PİYASA DEĞERİ 72 MİLYAR 595 MİLYON

Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de soruşturma kapsamına alındı. Cafer Mahiroğlu'nun akrabalarına, kendi hesabına ve ortak olduğu şirketlere yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Yurt dışı para hareketlerinde 522 milyon 871 bin sterlin, 251 milyon 271 bin dolar ve 485 milyon 412 bin avroluk işlem hacmi (piyasa değeri 72 milyar 595 milyon TL) tespit edildi. Mahiroğlu ve yakınlarının mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

İŞTE TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKETLER

SULH Ceza Hâkimliği'nin onayıyla kayyuma devredilen şirketler şu şekilde sıralandı:

Calvin Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Halk Basın Yayın ve Gazetecilik Anonim Şirketi

Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi

Özdemir Üç Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Özdemirler Bilişim İnşaat Turizm ve Alia Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi.

#İSTANBUL #İZMİR #HALK TV #TMSF