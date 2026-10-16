SON DAKİKA… Halk Tv soruşturmasında çarpıcı detaylar! Cafer Mahiroğlu’na ödeme kıyağı: İhaleler sıralı ve eksiksiz yatırılmış!

SON DAKİKA… Halk TV'nin firari sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik operasyonda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken kanala ve şirketlere TMSF kayyum atandı. Soruşturmada ulaşılan her detay İstanbul-İzmir belediyeleri arasındaki ihale ağını gün yüzüne çıkardı! 14,4 milyon TL'lik rüşvet sarmalının deşifre olduğu soruşturmada, Mahiroğlu'na ödemelerin sıralı ve eksiksiz yatırıldığı anlaşıldı. Halk TV üzerinden sağladığı medya desteği karşılığında kaçak yapısına göz yumulan Mahiroğlu'na 500 milyon liralık 3 ihalenin adrese teslim şekilde verildiği de ortaya çıktı. İşte detaylar…