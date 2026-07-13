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SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...
SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...
İstanbul merkezli yürütülen dev yolsuzluk ve kara para aklama operasyonunda, Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporlarına yansıyan, belediyelerden paravan şirketlere ve yasal bahis sitelerine kadar uzanan milyarlarca liralık gizemli para trafiği Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Aylık 20 bin lira geliri olan kişilerin hesaplarındaki milyarlık hareketlilik ve dernek çalışanlarına dağıtılan 16 milyon liralık gizemli "harçlık" dudak uçuklatırken; kurulan devasa rüşvet ağının nasıl işlediği ve 60 milyon dolarlık kaynağı belirsiz paranın sırrı ise duyanları şaşkına çevirdi... Peki, perde arkasında dönen bu akılalmaz milyarlık çark nasıl deşifre oldu?
Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 12:56