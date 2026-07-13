Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

İstanbul merkezli yürütülen dev yolsuzluk ve kara para aklama operasyonunda, Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporlarına yansıyan, belediyelerden paravan şirketlere ve yasal bahis sitelerine kadar uzanan milyarlarca liralık gizemli para trafiği Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Aylık 20 bin lira geliri olan kişilerin hesaplarındaki milyarlık hareketlilik ve dernek çalışanlarına dağıtılan 16 milyon liralık gizemli "harçlık" dudak uçuklatırken; kurulan devasa rüşvet ağının nasıl işlediği ve 60 milyon dolarlık kaynağı belirsiz paranın sırrı ise duyanları şaşkına çevirdi... Peki, perde arkasında dönen bu akılalmaz milyarlık çark nasıl deşifre oldu?

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 13.07.2026 12:52 Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 12:56
SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner dahil toplamda 21 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ DOSYAYA GİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu raporlarının yer aldığı soruşturma dosyasında, Haluk Levent'in rüşvetten tutuklanan kardeşi Berkant Acil ve AHBAP Derneği çevresindeki para hareketlerine ilişkin kapsamlı tespitlere yer verildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

Raporda Berkant Acil'in şahsi hesaplarına 2023 yılında yaklaşık 60 milyon TL giriş ve 60 milyon TL çıkış, 2024 yılında 111 milyon TL giriş, 108 milyon TL çıkış, 2025 yılında ise 91 milyon TL giriş, 87 milyon TL çıkış olduğu belirtildi.

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SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

KAYNAĞI BELİRSİZ PARALAR

Berkant Acil'in faaliyetlerini ağırlıklı olarak yürüttüğü Koşan Adam Müzik Yapım şirketinin hesaplarında ise 2023 yılında yaklaşık 77 milyon TL giriş, 75 milyon TL çıkış, 2024 yılında 184 milyon TL giriş, 180 milyon TL çıkış, 2025 yılında ise 250 milyon TL giriş ve 225 milyon TL çıkış tespit edildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

Ayrıca Koşan Trade isimli şirket hesaplarında yalnızca 2024 yılı içerisinde yaklaşık 100 milyon TL girişe karşılık 163 milyon TL çıkış bulunduğu, Acil'in şahsi hesaplarına ortaklık ilişkisi bulunmayan şirketlerden yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı, kuyumcu ve döviz bürolarından gelen paraların kaynağının araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

YELİZ KAYA'NIN HESAPLARINDA 10 MİLYAR LİRAYI AŞAN HAREKETLİLİK

Dosyada en dikkat çeken isimlerden biri Yeliz Kaya oldu. Haluk Levent'in hesaplarını kullandığı belirtilen Kaya'nın, Berkant Acil'e ait Koşan Trade şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı, ayrıca rüşvet soruşturmasında Berkant Acil ile birlikte tutuklandığı ortaya çıktı. Rapora göre Berkant Acil'in hesabına 10 Eylül 2024'te 1,5 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon lira) nakit yatırıldı. Bu paranın ise ertesi gün Yeliz Kaya'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

100 TAŞINMAZLIK ALIM-SATIM

Raporda ayrıca yalnızca 2024 yılı içinde AHBAP Derneği'ne gönderilmek üzere Yeliz Kaya'nın hesabına yaklaşık 23 milyon lira para gönderildiği belirtildi. Raporda Yeliz Kaya'nın AHBAP Derneği'nde herhangi bir görevi bulunmamasına rağmen şirket adına 2025 yılında 45, 2026 yılında ise 55 taşınmaz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği de kaydedildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

ŞİLE BELEDİYESİ İHALESİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma dosyasına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması da eklendi. 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali doğrudan temin yöntemiyle ihale edildi. Soruşturmada belediye yetkililerinin ihale öncesinde Berkant Acil ile Arif Sevik'le görüştüğü, ihalenin rüşvet karşılığında Mehmet Sait Köse'nin sahibi olduğu Sur Müzik isimli şirkete verildiği öne sürüldü.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

İHALEYİ ALAMADI AMA ORGANİZASYONLARI YÜRÜTTÜ

Mehmet Sait Köse'nin hem Adam şirketinde ortak olduğu hem de rüşvet soruşturmasında vitrin şirket olarak değerlendirilen Sur Müzik şirketinin sahibi olduğu kaydedildi. Köse'nin de Berkant Acil ile birlikte tutuklandığı belirtildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

Ancak soruşturma dosyasındaki iddiaya göre kağıt üzerinde ihaleyi Sur Müzik kazanmış görünmesine rağmen organizasyonu fiilen Berkant Acil'e ait Koşan Adam şirketinin gerçekleştirdiği, saha organizasyonu ile belediye yetkilileriyle yapılan görüşmeleri ise Arif Sevik'in yürüttüğü belirtildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

BENZER YÖNTEMLERLE ALINAN İHALELER

MASAK incelemelerine göre birçok belediyeden benzer yöntemle ihalelerin "vitrin şirket" Sur Müzik üzerinden alındığı yer aldı. Festivallerde sahne alan sanatçıların tanık olarak dinlendiği, sanatçılara ödenen ücretlerin ihale dosyalarında gösterilen bedellerin oldukça altında olduğu, Berk Ulu ve Mert Ulu'dan ses, ışık ve sahne kurulumu adı altında gerçekte hizmet alınmadan sahte faturalar düzenlendiği iddia edildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

PARALAR DÖNÜP DOLAŞIP GERİ GELDİ

Raporda belediyelerden gelen hakediş ödemelerinin farklı şirket ve kişiler üzerinden yeniden Berkant Acil'in hesaplarına döndüğü, Haluk Levent ile yoğun para hareketliliği bulunduğu ve aile bireylerinin hesaplarının fon dolaşımında kullanıldığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

AHBAP ÇEVRESİNDE MİLYARLARCA LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturmaya eklenen MASAK raporunda AHBAP Derneği ile organik ilişkisi bulunduğu belirtilen Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Alper Çelik'in hesapları da incelendi. Raporda aylık gelirini 20 bin lira olarak beyan eden müzisyen Alper Çelik'in 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 1,5 milyar TL, ozganizasyon sorumlusu Zafer Yay'ın 3 milyar TL, tur operatörcüsü Emrah Gödeliner'in ise 2 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirtildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Bu üç hesabın yönetiminin Haluk Levent tarafından yapıldığı, hesaplarından dernek çalışan ve üye veya yöneticilerine 16 milyon lira para çıkışı olduğu, bu transferlerin 'harçlık, borç, Ahbap, Haluk borç, Haluk Levent acil sene kapatma' şeklinde açıklandığı kaydedildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi. Şoför Halil Bostancı'ya bu üç kişiden toplam 6.5 milyon lira gönderilen paraların ise Haluk Levent'in ihtiyaçları olarak izah edilmeye çalışıldığı aktarıldı. Şahısların Ahbap derneğini suiistimal ettiği kaydedildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

PARALAR BAHİSTE KULLANILDI

Aynı dönemde Alper Çelik'in hesaplarından ise D Elektronik Şans Oyunları hesaplarına 280 milyon TL, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 68 milyon TL aktarıldığı tespit edildi. Raporda, hesaplarda toplanan paraların büyük bölümünün yasal bahis oyunlarında kullanıldığı, ayrıca Meksa Yatırım hesaplarına yönlendirildiği değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

ALINAN YARDIMLAR USULE UYGUN DEĞİL

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporunda AHBAP Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon euro ve 3 milyon dolar yardım aldığı, bu yardımların bildirilmediği ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı yönünde tespitlere yer verildi. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü raporunda ise bazı hesaplara "Ahbap" açıklamasıyla para gönderildiği, dernek çalışanları arasındaki para transferlerinin ise "harçlık" olarak açıklandığı belirtildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

ANA FİGÜRLER BERKANT ACİL VE HALUK LEVENT

Soruşturmanın ana figürlerinde Berkant Acil ile Haluk Levent olduğu belirtilirken, elde edilen verilerin suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin şüphe oluşturduğu ifade edildi. Değerlendirmede, belediye organizasyonlarında sanatçılara ödenen ücretlerin düşük gösterilmesiyle elde edilen nakit paranın şirketler üzerinden sisteme sokulmuş olabileceği, rüşvet soruşturmasındaki para akışlarının farklı şirketler aracılığıyla yeniden Berkant Acil'e döndüğüne ilişkin tespitler bulunduğu kaydedildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

60 MİLYONUN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Haluk Levent yönünden ise, yurt dışından geldiği belirtilen 60 milyon doların kaynağının araştırılması gerektiği, AHBAP Derneği'ne gönderilen paraların kişisel faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesinin zorunlu olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

GELİRLERİYLE UYUMSUZ MİLYARLIK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

MASAK raporuna göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

#HALUK LEVENT #İSTANBUL #TÜRKİYE