SON DAKİKA! Haluk Levent gözaltına alınmıştı! MASAK raporu ortaya çıktı: Geliri 20 bin TL hesap hareketi 779 milyon TL...

YELİZ KAYA'NIN HESAPLARINDA 10 MİLYAR LİRAYI AŞAN HAREKETLİLİK



Dosyada en dikkat çeken isimlerden biri Yeliz Kaya oldu. Haluk Levent'in hesaplarını kullandığı belirtilen Kaya'nın, Berkant Acil'e ait Koşan Trade şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı, ayrıca rüşvet soruşturmasında Berkant Acil ile birlikte tutuklandığı ortaya çıktı. Rapora göre Berkant Acil'in hesabına 10 Eylül 2024'te 1,5 milyon dolar (yaklaşık 51 milyon lira) nakit yatırıldı. Bu paranın ise ertesi gün Yeliz Kaya'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi.