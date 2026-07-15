SON DAKİKA | Haluk Levent hakkında tutuklama talebi! Ahbap soruşturmasında yeni gelişme

HALUK LEVENT'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Levent, emniyetteki ifadesi sırasında aylık gelir durumunu "belirsiz" olarak beyan ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Üzerine kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıkları sorulan Levent, adına kayıtlı herhangi bir mal varlığının bulunmadığını, ayrıca üzerine kayıtlı olmamakla birlikte sahibi olduğu veya kullanımında bulunan herhangi bir gayrimenkul, araç ya da başka bir mal varlığının da olmadığını beyan etti.

Levent, ifadesinde, Risus Organizasyon Ltd. Şti.'de gayriresmi ortak olduğunu, organizasyon ve müzik alanında faaliyet gösteren şirketin resmiyette sahibi olarak şüpheli Zafer Yay'ın göründüğünü, ancak bu şirketten herhangi bir kazanç elde etmediğini iddia etti.

Banka hesapları, borsa aracı kurumları, yatırım hesapları ve kredi kartlarının beyan edilmesinin istenmesi üzerine Levent, "Yeliz Kaya isimli şahsın üzerine kayıtlı olan Vakıfbank ve Halkbank'ta bulunan hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan bir adet kredi kartım vardı ancak şu anda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım." şeklinde ifade verdi.