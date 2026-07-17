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Son dakika | Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın ifadesi ortaya çıktı: Onun talimatıyla paraları gönderdim
Son dakika | Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın ifadesi ortaya çıktı: Onun talimatıyla paraları gönderdim
Son dakika haberi: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in şoförü Zafer Yay'ın ifadesi ortaya çıktı. Zafer Yay ifadesinde, "Ben Haluk Levent'in yanında çalışmaya başladığımdan bu zamana hesaplarıma Haluk Levent'in konserlerinden ya da kazançlarından gelen paralar olmaktadır. Ben bu paraları Haluk Levent'in söylemiş olduğu yerlere aktarırım." dedi.
Giriş Tarihi: 17.07.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 14:44