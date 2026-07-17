Son dakika | Haluk Levent’in şoförü Zafer Yay’ın ifadesi ortaya çıktı: Onun talimatıyla paraları gönderdim

"EMRAH GÖDENİLER İLE YAKLAŞIK 375 MİLYONLUK PARA İŞLEMİNİN NEDENİ HALUK LEVENT'İN BANKALARA BORÇLU OLMASIDIR"

Paraların gönderdiği şahıslar dışında nereye gittiği bilmediğini söyleyen Yay, "Çalışmaya başladığım ilk zamanlardan bu zamana kadar Haluk Levent'in kazanmış olduğu meblağlardan bazıları benim hesabıma yatardı. Bunun sebebini kendisine sorduğumda bankalar ile borçlu olması sebebiyle sıkıntılarının olduğu, bu sebeple benim hesabıma paraların bazılarının geleceğini, sonrasında kendisinin söylediği yerlere para transferlerini yapacağını söylemişti. Ayrıca internet bankacılığından pek anlamaması da bu paraların hesabıma yatmasına sebep olan nedenlerden birisidir. Bu paraların gönderdiğim şahıslar dışında nereye gittiğini bilmiyorum. Herhangi bir yatırımda kullanılmış ise de benim herhangi bir bilgim yoktur. Bana gelen paraların bazıları konser parasıydı, diğer kalan kısmını ise tam olarak bilmiyorum" dedi.