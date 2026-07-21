Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

Son dakika haberi: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırıp AHBAP Derneği'nde toplanan yardımlarla kumar ve bahis oynayıp milyarlık vurgun yapan sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kumar bağımlılığı ile kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nden yaptığı vurgunu itiraf etti. Dernekten 50 milyonluk altın ve arazi teminatı aldığını belirterek buna da usulsüz işlem kılıfı uyduran Levent, yurtdışına kaçma girişimini, cep telefonlarını kapatmasını perdeleyip "Derneğe 140 milyon ödeyecektim, ödeyemeden yakalandım" iddiasında bulundu.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:24
Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

Son dakika haberi... Asrın felaketinde milletin en hassas duygularını istismar eden, "Türkiye'nin en güvenilir ismi" maskesi altında milyarlarca liralık dev bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağı kuran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektupla yaptığı vurgunu anlattı.

Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

Kumar tutkusunun kendisini bir kısır döngüye soktuğunu vurgulayan Levent, borçlarını kapatabilmek adına insanlardan yüksek faiz ve vaatlerle borç aldığını belirtti.

Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

Levent, "Kumar çok kötü bir hastalıktır. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. 35 milyon lira borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Oluyor... İnsanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim" dedi.

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Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

HIRSIZLIĞA USULSÜZ BORÇLANMA KILIFI

Ahbap Derneği parasını zimmete geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işlemler yaptığını doğruladı, ancak buna hırsızlık değil de usulsüz borçlanma kılıfı uydurdu.

Bakanlık denetimi öncesinde oluşan açığı kapatmayı planladığını öne süren Levent, "oradan al buraya ver" mantığıyla hareket ettiğini ve dernek üzerinden aldığı milyonlarını anlattı.

Dernek bünyesinde 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı olduğunu itiraf eden Levent, bunları denetim gelmeden yerine koymayı hedeflediğini öne sürdü.

Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

"BORCUMU KAPATACAKTIM, PAZAR GÜNÜ GÖZALTINA ALINDIM"

Yurtdışına çıkmak için gittiği havalimanında hakkında yurtdışı yasağı bulunduğunu öğrenen daha sonra da 4 cep telefonunu kapatıp kaçarken Bursa'da yakalanan Levent, cezaevinden yazdığı mektubunda bunlara hiç değinmedi.

Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

Levent, derneğe olan borçlarını ödemek için 10 Temmuz Cuma günü harekete geçtiğini, Çerkezköy'de 150 milyon lira değerindeki 20 adet konutun devri ve banka hesabına aktarılan 140 milyon TL ile tüm eksikliği kapatacağını öne sürerek operasyonun zamanlamasına tepki göstermekle kaldı.

Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

22 MİLYON DOLARLIK TAŞINMAZI 60 MİLYON DOLARA ALMIŞ

Haluk Levent AHBAP vurgununu görmezden gelip sözde gayrimenkul satışı üzerinden dolandırıcılıktan tutuklandığını öne sürdü. Hüseyin Başaran'dan değeri 22 milyon dolar olan taşınmazı 60 milyon dolara aldığını itiraf eden Levent neden taşınmazları 3 katına aldığını anlatmadı.

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