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Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim
Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim
Son dakika haberi: Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırıp AHBAP Derneği'nde toplanan yardımlarla kumar ve bahis oynayıp milyarlık vurgun yapan sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kumar bağımlılığı ile kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nden yaptığı vurgunu itiraf etti. Dernekten 50 milyonluk altın ve arazi teminatı aldığını belirterek buna da usulsüz işlem kılıfı uyduran Levent, yurtdışına kaçma girişimini, cep telefonlarını kapatmasını perdeleyip "Derneğe 140 milyon ödeyecektim, ödeyemeden yakalandım" iddiasında bulundu.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:24