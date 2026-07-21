Son dakika | Haluk Levent’ten AHBAP soygunu itirafı: Kumar çok kötü bir hastalık, zaaflarıma yenildim

HIRSIZLIĞA USULSÜZ BORÇLANMA KILIFI

Ahbap Derneği parasını zimmete geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işlemler yaptığını doğruladı, ancak buna hırsızlık değil de usulsüz borçlanma kılıfı uydurdu.

Bakanlık denetimi öncesinde oluşan açığı kapatmayı planladığını öne süren Levent, "oradan al buraya ver" mantığıyla hareket ettiğini ve dernek üzerinden aldığı milyonlarını anlattı.

Dernek bünyesinde 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı olduğunu itiraf eden Levent, bunları denetim gelmeden yerine koymayı hedeflediğini öne sürdü.