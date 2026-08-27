SON DAKİKA | Hastanede skandal tedavi! Kalça çıkığıyla girdiği hastaneden bacağı koparak çıktı

Ehlers-Danlos sendromlu bir hastaya uygulanan acil redüksiyon protokollerinin tıp kurallarına uygun olup olmadığının Adli Tıp Kurumu'nca araştırılmasını talep eden aile, kalça dışındaki eklem çıkıkları, damar hasarı ve doku kopmalarına sebep olan ilgili doktorlar ve sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma açılarak cezalandırılmasını talep etti. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



