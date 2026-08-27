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SON DAKİKA | Hastanede skandal tedavi! Kalça çıkığıyla girdiği hastaneden bacağı koparak çıktı
SON DAKİKA | Hastanede skandal tedavi! Kalça çıkığıyla girdiği hastaneden bacağı koparak çıktı
Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'da bir hastanede skandal bir olay meydana geldi. Kalça çıkığı şüphesiyle acil servise başvuran 14 yaşındaki özel gereksinimli I.I. adlı kız çocuğuna burada uygulanan kontrolsüz ve orantısız müdahaleler sonucu vücudunda ağır doku kopmaları ve birden fazla eklem çıkığı meydana geldi.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 06:55