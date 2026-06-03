Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

Meteoroloji'nin son dakika 5 günlük tahminlerine göre, Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte beklenen yaz sıcakları yurt genelinde yüzünü gösteriyor. "Yaz sıcakları ne zaman geliyor?", "İstanbul'da hava ısınacak mı?" ve "Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?" diye merak edenler için termometreler hızla tırmanışa geçiyor. Hafta boyunca İstanbul ve Ankara'da mevsim normalleri yaşanırken; hafta sonu Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak, Ege ve Akdeniz kıyıları ise 33 dereceleri gören yaz güneşiyle ısınacak. İşte il il sıcaklık uyarıları, en çok aratılan soruların yanıtları ve yaklaşan yaz sıcaklarının tüm detayları...

Giriş Tarihi: 03.06.2026 09:24
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Yurdun iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü yaz yağmurları görülse de özellikle güney, batı ve güneydoğu bölgelerinde yaz sıcakları kendini iyice hissettirmeye başladı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

Vatandaşlar tarafından merak konusu olan "Yaz sıcakları ne zaman geliyor?" ve "Bu hafta hava kaç derece olacak?" sorularının yanıtı da netleşti. Kıyı Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar hafta boyunca 32-33°C bandında seyredecek. İç ve kuzey bölgeler ise yerel yağmurlarla birlikte 26-29°C arasında, daha ılık bir yaz havası geçirecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

MEGAKENTTE SON DURUM: İSTANBUL VE ANKARA'DA HAVA ISINACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı büyükşehirlerdeki hava durumunda. "İstanbul'da hava ısınacak mı?" sorusuna yönelik tahminler, İstanbulluları bunaltıcı olmayan, tam kıvamında bir yaz havasının beklediğini gösteriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

İSTANBUL: Haftanın en sıcak günü 29°C ile Perşembe günü olacak. Diğer günlerde sıcaklıklar 27°C ile 28°C arasında sabitlenecek. Nem oranına dikkat!

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

ANKARA: Hafta başında 26°C civarında seyreden sıcaklıklar, kademeli olarak artış gösterecek. Özellikle Cumartesi günü 29°C'yi bularak haftanın en yüksek değerine ulaşacak. Başkentte yaz yağmurları havayı biraz dengelese de yaz sıcaklığı kendini tamamen hissettirecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

HAFTA SONU ÇÖL SICAKLARI GELİYOR: EN SICAK İLLER BELLİ OLDU

Hafta sonu planı yapanların Google Keşfet'te en çok araştırdığı konulardan biri de nerenin en sıcak olacağı. 6 - 7 Haziran hafta sonu tahminlerine göre Türkiye'nin en sıcak yeri güney illerimiz olacak. Güneydoğu Anadolu: Cumartesi günü özellikle Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde termometrelerin 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Ege Bölgesi: Batı kesimlerde ise 33°C sıcaklıkla İzmir ve Aydın çevresi kavurucu sıcakların merkezi olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

Gün içindeki saatlik değişimlere bakıldığında, güneşin etkisini en çok 12:00 ile 18:00 saatleri arasında maksimum seviyeye çıkaracağı, akşam saatlerinden itibaren ise yerini tatlı bir yaz serinliğine bırakacağı öngörülüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Artan sıcaklıklarla birlikte "Meteoroloji'den aşırı sıcak uyarısı var mı?" aramaları da hız kazandı. Uzmanlar, şu an için yurdu esir alacak ekstrem bir Afrika sıcaklığı veya alarm seviyesinde bir uyarı olmadığını belirtiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

Ancak Güneydoğu'daki 35 derecelik sıcaklıklar ve Ege ile Akdeniz'deki yoğun güneş radyasyonu ciddi risk taşıyor. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları ve gün boyu bol sıvı tüketmeleri büyük önem arz ediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Sabah (06:00 - 12:00)

Çarşamba sabah saatlerinde, yağışlı sistemin yurdun iç kesimlerinde etkili olmaya başladığı görülmektedir. Haritaya göre özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde (Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu, Karabük, Çankırı) gök gürültülü sağanak yağışlar hakimdir. Yurdun geri kalanında; Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmemekte olup, hava genel olarak parçalı bulutlu ve güneşlidir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde, gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı genişleyerek yurdun büyük bir bölümünü sarmaktadır. İç Anadolu'nun tamamı, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İç Ege ve Göller Yöresi civarında gök gürültülü sağanak yağışlar kendini göstermektedir. Bu zaman diliminde özellikle Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyini kapsayan geniş bir alanda (Kastamonu, Çorum, Amasya, Yozgat çevreleri) "YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ" uyarısı dikkat çekmektedir. Ayrıca Marmara'nın batısında, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli) yerel sağanak geçişleri başlarken, kıyı Ege, Akdeniz sahilleri ve Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerinde yağışlı sistem, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde (Erzurum, Kars, Ardahan) varlığını sürdürmektedir. İç Anadolu'nun batısındaki bazı illerde (Örneğin Eskişehir ve Konya) yağışlar etkisini yitirmeye başlarken, Trakya'nın kuzeyinde (Kırklareli çevresi) gök gürültülü sağanak yağışlar devam etmektedir. Yurdun batı ve güney kıyıları (Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz) ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi akşam saatlerini yağışsız ve parçalı bulutlu geçirmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

GECE (00:00 - 06:00)

Perşembe gününün ilk saatlerini kapsayan gece periyodunda, yurt genelinde hava şartlarının sakinleştiği ve bir önceki gün etkili olan yağışlı sistemin yurdu terk ettiği görülmektedir. Haritada hiçbir bölge için yağış veya fırtına uyarısı bulunmamaktadır; tüm yurdumuzda parçalı bulutlu ve sakin bir hava öngörülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI DA PAYLAŞTI!

3 HAZİRAN 2026, ÇARŞAMBA

Yurt genelinde özellikle iç kesimlerde (İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu) gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu görülmektedir. Marmara'nın batısında, özellikle Trakya kesiminde de (Edirne, Kırklareli) yağış geçişleri gözlemlenirken, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. En yüksek sıcaklıklar İstanbul'da 28°C, Ankara'da 26°C ve İzmir'de 32°C civarında seyretmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

4 HAZİRAN 2026, PERŞEMBE

Yağışlı sistem İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve İç Ege'de gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Marmara Bölgesi genel olarak parçalı bulutlu, yağışsız bir güne geçerken, güney ve batı kıyılarımızda güneşli hava ve yüksek sıcaklıklar etkisini korumaktadır. Ankara'da yağışla birlikte sıcaklık 27°C iken, İstanbul parçalı bulutlu ve 29°C, İzmir ise 33°C'dir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

5 HAZİRAN 2026, CUMA

Gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun iç, kuzey ve doğu kesimlerinde (İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu) yer yer etkili olmaya devam etmektedir. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olarak güneşli ve parçalı bulutlu geçmektedir; özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar artarak 34°C'ye kadar çıkmaktadır. İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve 27°C, Ankara'da yağışlı ve 28°C, İzmir'de ise 32°C olarak öngörülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

6 HAZİRAN 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde yağışlar İç Anadolu'nun genelinde, Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstermeye devam etmektedir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakimken, Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde sıcaklıklar 35°C'yi bulmaktadır. Sıcaklık değerleri İstanbul'da 28°C, Ankara'da (yağışlı) 29°C ve İzmir'de 33°C'dir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

7 HAZİRAN 2026, PAZAR

Pazar günü itibarıyla yurdun iç ve doğu kesimlerindeki yerel gök gürültülü sağanak yağışlara ek olarak, Trakya kesiminde (Edirne çevresi) yeniden yağışlı havanın etkili olmaya başladığı görülmektedir. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu sıcak ve büyük oranda yağışsız, parçalı bulutlu geçmektedir. Günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 28°C, Ankara'da 28°C (yağışlı) ve İzmir'de 33°C olarak tahmin edilmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

EGE

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu