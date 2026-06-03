SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.