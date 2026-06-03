SON DAKİKA HAVA DURUMU! Afrika’dan sıcak hava dalgası geliyor! O illerde termometreler 36 dereceyi görecek! Hafta sonu hava nasıl?

Meteoroloji'nin son dakika 5 günlük tahminlerine göre, Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte beklenen yaz sıcakları yurt genelinde yüzünü gösteriyor. "Yaz sıcakları ne zaman geliyor?", "İstanbul'da hava ısınacak mı?" ve "Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?" diye merak edenler için termometreler hızla tırmanışa geçiyor. Hafta boyunca İstanbul ve Ankara'da mevsim normalleri yaşanırken; hafta sonu Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak, Ege ve Akdeniz kıyıları ise 33 dereceleri gören yaz güneşiyle ısınacak. İşte il il sıcaklık uyarıları, en çok aratılan soruların yanıtları ve yaklaşan yaz sıcaklarının tüm detayları...