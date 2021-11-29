Son dakika hava durumu haberi: İstanbul’da lodos kaç gün sürecek? Meteoroloji açıkladı...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tam 52 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapmıştı. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisi göstermeye başladı. İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Peki İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? Meteoroloji'den konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.
Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından kuvvetli rüzgar, İstanbul'da etkili olmaya başladı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 KİŞİ YARALANDI
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişinin hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
Peki İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınanın bu gece ve yarın da süreceği aktarıldı.