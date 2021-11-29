Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika hava durumu haberi: İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? Meteoroloji açıkladı...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tam 52 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapmıştı. Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından kuvvetli rüzgar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisi göstermeye başladı. İstanbul'da etkili olan ve hızı zaman zaman 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Peki İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? Meteoroloji'den konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 29.11.2021 18:09 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 18:15 PAYLAŞ