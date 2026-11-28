SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ardından İstanbul için bir uyarı da valilikten geldi! Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtınaya dönüşmesi beklenirken Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul ise o günden itibaren Sibirya soğuklarının etkisiyle birlikte sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor.Bununla birlikte megakente kar yağışı için tarih verildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte detaylar….