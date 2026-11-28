Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için dondurucu soğuk ve kar kapıda! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar: Fırtına, don, buzlanma…

SON DAKİKA HAVA DURUMU… İstanbul için dondurucu soğuk ve kar kapıda! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar: Fırtına, don, buzlanma…

SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ardından İstanbul için bir uyarı da valilikten geldi! Marmara Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtınaya dönüşmesi beklenirken Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. İstanbul ise o günden itibaren Sibirya soğuklarının etkisiyle birlikte sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi bekleniyor.Bununla birlikte megakente kar yağışı için tarih verildi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte detaylar….

Giriş Tarihi: 28.11.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 09:43