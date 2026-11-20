SON DAKİKA HAVA DURUMU… Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uyarılar peş peşe geldi. Marmara Bölgesi tehlike haritasında sarı koda bürünürken, özellikle batı kesimlerde hayatı olumsuz etkileyecek şiddetli lodos ve fırtına kapıda! Marmara'da sağanakla birlikte rüzgarın hızının 85 kilometreye ulaşması beklenirken İstanbul'da lodos fırtınası ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Peki, yağış ve fırtına ne zaman başlayacak? Haftanın geri kalanında ve hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…