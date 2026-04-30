SON DAKİKA HAVA DURUMU: İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den 5 günlük sağanak yağış uyarısı: O illere Mayıs ayında kar geliyor...

Bahar güneşine aldanıp hafta sonu planı yapanlara kötü haber geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu tahmini raporlarına göre; Türkiye, şiddetli yağışların ve ani sıcaklık düşüşlerinin yaşanacağı yeni bir sistemin etkisine giriyor. İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı netleşirken, tüm yurdu saracak sağanak yağış uyarısı tam 5 gün boyunca geçerliliğini koruyacak. Üstelik Mayıs ayında şemsiyelerin yanına montları da çıkarttıracak kar sürprizi kapıda! İşte il il beklenen sıcaklıklar ve dikkat edilmesi gereken o kritik saatler...

Giriş Tarihi: 30.04.2026 09:29
İstanbul ve Marmara'da Sağanak Alarmı Meteoroloji haritalarına göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni oldukça hareketli saatler bekliyor. Bugün (30 Nisan Perşembe) öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak yağışlar, asıl tehlikeli yüzünü gece yarısı gösterecek.

CUMA GECESİ O SAATLERE DİKKAT!

1 Mayıs Cuma gecesi, haritalarda Marmara için adeta kırmızı alarm niteliği taşıyor. İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli ve Trakya genelinin yanı sıra Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın) gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbulluların gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı son derece tedbirli olması gerekiyor.

YURDU SARAN 5 GÜNLÜK YAĞIŞ MARATONU

Yağışlar sadece batı bölgelerle sınırlı kalmayacak. Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar patlak veriyor. Cuma günü yağışlar güney ve doğuya kayarken, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış yüzünü gösterecek. Cumartesi günü ise iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar 10 ile 15 derece bantlarına kadar çakılarak oldukça üşütecek.

İSTANBUL'A YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK VE NE KADAR SÜRECEK?

Haritalara göre İstanbulluları tam 5 gün sürecek kesintisiz bir sağanak maratonu bekliyor. Yağışlar Perşembe öğle saatlerinde yüzünü göstermeye başlayacak. Özellikle Cuma gece yarısı Marmara Bölgesi genelinde yağışın şiddetini artırması öngörülüyor. Megakentte yaşayanların sel riskine karşı hazırlıklı olması şart.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? PLAN YAPANLAR DİKKAT!

Bahar aylarının tadını çıkarmak isteyenlerin en çok sorduğu "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu cevap buldu. Hafta sonu Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın esiri olacak. İç ve batı bölgelerde hava sıcaklıkları aniden 10 ile 15 derece bantlarına kadar çakılacak. Açık hava planı yapanların bu haftalık etkinliklerini kapalı mekanlara kaydırması en doğru tercih olacaktır.

MAYIS AYINDA KAR YAĞAR MI? HANGİ İLLERDE BEKLENİYOR?

Mayıs'ta kar geri dönüyor. Pazar gününden itibaren sıcaklıkların sert düşüşüyle birlikte iç kesimlerde gece termometreler eksi 2 derece ile eksi 5 derece arasında gidip gelecek. Özellikle Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

KIŞ TAM ANLAMIYLA GERİ DÖNÜYOR

4 Mayıs Pazartesi günü soğuk hava dalgası rotasını İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerine çeviriyor. Bolu, Çankırı ve Kastamonu dolaylarında gece sıcaklıkları eksi 5 derece seviyelerine kadar düşecek. "Yüksekler" uyarısıyla birlikte bu bölgelerde kar yağışı hayatı olumsuz etkileyebilir.

DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ

Sel ve Su Baskını Tehlikesi: Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz'de gece saatlerinde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle ani sel ve su baskınları yaşanabilir. Sürücülerin yağış anında görüş mesafesindeki düşüşe, su birikintilerine ve sabah saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı tedbirli olması öneriliyor.

ZİRAİ DON VE KAR RİSKİ:

İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların gece eksi 5 derece seviyelerine kadar inmesi bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın zirai don tehlikesine karşı acil önlem alması gerekmektedir.

HAYATİ ÇIĞ UYARISI:

Perşembe sabahından itibaren başlayan ve haritalarda yerini koruyan çığ tehlikesi devam ediyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dik yamaçlarda yaşayan vatandaşlar büyük risk altında. Ani sıcaklık değişimleri, kar erimeleri ve yeni sağanakların tetikleyebileceği çığ riskine karşı, bölge halkının yetkililerin uyarılarını saniye saniye takip etmesi hayati önem taşıyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI

30 NİSAN 2026 PERŞEMBE

Yurt genelinde oldukça hareketli ve yağışlı bir havanın hakim olduğu görülüyor. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde ise normal sağanak yağışlar etkili oluyor. Sadece Ege'nin en batı kıyılarında (İzmir ve bölgelerde) parçalı bulutlu bir hava göze çarpıyor. Sıcaklıklar ülkesinin geneli genellikle 20'li derecelerde ve ılıman seyrediyor.

1 MAYIS 2026 CUMA

Yağışlı sistem ülke üzerindeki performansı sürdürüyor. Göklerin sağanak yağışları daha güney ve doğu bölgelerinde (Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyi) kaymış durumda. Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinin büyük bir yerinde ise sağanak yağışlara bırakılmış. Batı ve kuzey kesimlerde ürünler bir önceki günün karşılaştırmalı bölümünde düşüşler başlıyor.

2 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gelişen Türkiye'nin hemen hemen tamamı yağışlı. Gök örtüsü sağanaklar sadece Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgesi ile sınırlı kalırken, yurdun geri kalan tüm bölgelerinde bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakimdir. Havanın iç ve batı kesimlerinde giderek daha da serinlediği, sıcaklıkların 10-15 derece bantlarına doğru gerilediği görülüyor.

3 MAYIS 2026 PAZAR

Hava sıcaklıklarında Mayıs ayı normallerinin geniş" inen belirgin bir soğuması dikkat çekiyor. Yurt genelinde yağışlar devam ederken, sıcaklıkların ani durmasıyla birlikte İç Ege civarında (Kütahya/Afyonkarahisar çevreleri) karla karışık yağmur veya kar yağışı geçişleri görülüyor (gece sıcaklıkları -2 derecelere kadar iniyor). Güneydoğu bölgelerinde ise gök kitapları sağanlar devam ediyor. Oldukça serin ve kıştan kalma bir pazar günü öngörülüyor.

4 MAYIS 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk sıcaklığı soğuk ve yağışlı sistem kapasitesini sürdürmeye devam ediyor. Batı bölgeleri (Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege) bulutlar dağılmaya ve yağışlar kesilmeye başlasa da, yurdun büyük bölümünde yağışlar sürüyor. Soğuk havanın dağılımı İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Çankırı, Kastamonu dolayları) karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri bekleniyor; bu cihazların gece sıcaklıkları -5 derecelere kadar düşüyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde devam ediyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

30 NİSAN 2026 PERŞEMBE SABAH (06:00 - 12:00)

Sabah saatlerinde yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakimi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde (Ankara, Eskisehir, Yozgat, Sivas, Erzurum çevreleri) irinli bir havanın etkili olduğu görülüyor. Akdeniz kıyı şeridinin batısı (Antalya çevreleri) ile Doğu Anadolu'nun (Bingöl, Muş, Hakkari dolayları) yer hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde "Çığ Tehlikeli" uyarısına dikkat çekiyor.

30 NİSAN 2026 PERŞEMBE ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatleriyle birlikte yağmurlu alanlar yurdun doğu ve güney kesimlerinde belirgin şekilde genişliyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümünde gökten sağanak yağışlar etkili olmaya başlıyor. Aynı akıntı, Marmara Bölgesi (Edirne, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli) ve Batı Karadeniz'de sağnak yağışlar kendini gösteriyor. Doğu kesimlerdeki çığ korumasını korur.

30 NİSAN 2026 PERŞEMBE AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatleri yurdun büyük bölümünde yağışlar mola veriyor. Marmara Bölgesi'nde (Trakya, İstanbul, Kocaeli çevreleri) Sağnak yağışlar devam ederken, doğuda sadece Tunceli yönünde lokal yağışlar kalıyor. İç ve doğu kesimlerde (Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevreleri) puslu havanın yeniden sıcaklığı gösteriliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki çığ uyarısı akşam saatlerinde devam ediyor.

1 MAYIS 2026 CUMA GECESİ (00:00 - 06:00)

Gece saatlerine geçildiğinde haritada iki farklı bölgede "Kuvvetli Yağış" uyarısı öne çıkıyor. Bunlardan ilki Marmara Bölgesi (Trakya, İstanbul, Yalova, Bursa) ve Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın) boyunca etkili olması; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu/Sinop yakın) yüksekler için karla karışık yağmur veya kar yağışı uyarısı ("Yüksekler") yayınlandı. İkinci kuvvetli yağış alanı ise Doğu Anadolu'da Erzincan ve Tunceli çevrelerinde görülüyor. İç kesimlerde ilerlemeye devam ederek, doğudaki büyüme arayışı gece boyunca da risk oluşturmayı sürdürüyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop'un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Cuma) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu