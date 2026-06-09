Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika hava durumu haberleri..."Bugün hava nasıl olacak?" ve "Yağmur yağacak mı?" soruları netlik kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava durumu tahmini raporlarına göre; İç Ege, Akdeniz ve gece saatlerinden itibaren Ankara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise aşırı sıcaklarla kavruluyor. Peki, İstanbul'a beklenen yağmur ne zaman gelecek? İşte il il güncel hava durumu detayları, hafta sonu planı yapacaklar için kritik uyarılar ve o tehlikeli saatler...

Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 09:29