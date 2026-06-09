Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika hava durumu haberleri..."Bugün hava nasıl olacak?" ve "Yağmur yağacak mı?" soruları netlik kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel hava durumu tahmini raporlarına göre; İç Ege, Akdeniz ve gece saatlerinden itibaren Ankara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu bölgesi ise aşırı sıcaklarla kavruluyor. Peki, İstanbul'a beklenen yağmur ne zaman gelecek? İşte il il güncel hava durumu detayları, hafta sonu planı yapacaklar için kritik uyarılar ve o tehlikeli saatler...

Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 09:29
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği "bugün hava nasıl olacak?" ve "yağmur yağacak mı?" soruları yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava tahmini raporlarını yayımlayarak birçok bölge için sarı ve turuncu kodlu uyarı niteliğinde detaylar paylaştı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Özellikle İç Ege (Afyon, Kütahya, Uşak), Batı Akdeniz (Isparta, Burdur, Antalya içleri) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara ve Karadeniz genelinde ise hava çoğunlukla parçalı bulutlu geçecek. Güneydoğu'da ise kavurucu sıcaklar etkili.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

İSTANBUL'DA BU HAFTA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da hafta içi yağış beklenmiyor; hava çoğunlukla az bulutlu, güneşli ve sıcaklıklar 27 - 29 derece civarında seyredecek. Ancak 13 Haziran Cumartesi günü itibarıyla İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin başlaması ve sıcaklıkların düşmesi tahmin ediliyor. Hafta sonu planlarınızı bu yağışlara göre yapmanızda fayda var.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

ANKARA'DA BUGÜN VE YARIN HAVA DURUMU NASIL?

Başkent Ankara'da gün boyu hava parçalı bulutlu seyredecek olsa da asıl meteorolojik hareketlilik gece saatlerinde başlıyor. Günü ertesi güne bağlayan gece yarısından sonra (00:00 - 06:00 arası) Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Sabah saatlerinde işe gidecek vatandaşların şemsiyesiz yola çıkmaması tavsiye ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

YAĞIŞLARIN ROTASI İÇ KESİMLERE VE HAFTA SONUNA KAYIYOR

Haftanın ilk yarısında Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun batısında yüzünü gösteren gök gürültülü sağanak yağışlar, hafta ortasından itibaren etki alanını genişletiyor. Yağışlı sistem, İç Anadolu'nun merkezine ve Karadeniz'in iç bölgelerine doğru ilerleyecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

TRAKYA'DAN YENİ SİSTEM GİRİŞ YAPIYOR

Perşembe günü batı bölgelerinde kısa süreli bir rahatlama ve güneşli hava görülse de bu bahar havası uzun sürmeyecek. Cuma gününden itibaren Trakya üzerinden ülkemize giriş yapacak yeni yağışlı kütle; cumartesi günü Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in tamamını etkisi altına alarak geniş çaplı sağanaklara neden olacak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

GÜNEYDOĞU KAVRULUYOR, BATI SERİNLİYOR SICAKLIK

dalgalanmaları bu haftanın en dikkat çekici meteorolojik olayı olarak öne çıkıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağışlı sistemlerin tamamen dışında kalarak aşırı sıcakların pençesinde kalacak. Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerimizde termometreler sürekli olarak 36 - 37 derece bandında seyrederek yüksek sıcaklık uyarısı veriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Ege'nin güneyi, özellikle Aydın ve Denizli haftanın başlarında 37 derece seviyelerini görse de yağışlı kütlelerin geçişiyle rahatlayacak. Hafta sonu ülke genelini saracak yağışlarla birlikte batı ve iç bölgelerde hissedilir bir ferahlama bekleniyor. Sıcaklıklar İstanbul'da 27 derece, Ankara'da ise 25 derece seviyelerine kadar gerileyecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

DİKKAT: KRİTİK UYARI PANELİ VE O TEHLİKELİ SAATLER!

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarından çıkan çok net risk verileri bulunuyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların ve sürücülerin aşağıdaki saat aralıklarında son derece tedbirli olması öneriliyor. Özellikle sürücülerin aniden bastıran yağışlarda görüş mesafesinin düşmesine ve yollarda oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olması hayati önem taşıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk saatlerinde ülkenin çok büyük bir bölümünde sakin, parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. Günün bu erken periyodunda yağışlar henüz oldukça kısıtlı alanlarda. Sadece ülkenin en doğu ucunda (Kars, Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu sınır hatlarında) lokal gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. Akdeniz Bölgesi'nde ise Isparta, Burdur ve Mersin iç kesimlerinde hafif, yerel yağış geçişleri sabah saatlerinde kendisini göstermeye başlıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

ÖĞLE SAATLERİ (12:00 - 18:00) - EN TEHLİKELİ DİLİM

Atmosferdeki kararsızlığın tavan yaptığı saatler başlıyor. Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya ve Eskişehir çevrelerinde "YEREL KUVVETLİ" gök gürültülü sağanak, yıldırım ve ani dolu riski çok yüksek. Açık alanlarda bulunmaktan kaçının.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

AKŞAM SAATLERİ (18:00 - 24:00)

Ege ve Batı Karadeniz kıyıları yavaş yavaş rahatlarken, riskli yağış kütlesi Uşak, Afyon, Antalya, Konya ve Karaman hattında gece yarısına kadar etkisini sürdürüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

GECE SAATLERİ (00:00 - 06:00)

Gece yarısından sonra sistem rotasını doğrudan İç Anadolu'nun merkezine çeviriyor. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Nevşehir hattı geceyi şimşekler ve kuvvetli sağanak yağış altında geçirecek. Uykuda yakalanmamak için cam ve balkonlarınızı güvenceye alın.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMUNU YAYINLADI!

9 HAZİRAN 2026 – SALI

Haftanın ilk tahmin gününde ülkenin batı ve güneybatı kesimleri (Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun batısı) ile Kuzeydoğu Anadolu'da (Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Aydın ve Denizli çevrelerinde sıcaklıklar 37°C civarına kadar yükselirken bir yandan da lokal yağış geçişleri görülüyor. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu genelinde parçalı bulutlu bir hava hâkim. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise oldukça sıcak; Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde termometreler 35°C - 36°C dereceyi gösteriyor ve yüksek sıcaklık uyarısı (kırmızı termometre simgesi) bulunuyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

10 HAZİRAN 2026 – ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yağışlı hava kütlesinin etki alanı İç Ege ve Batı Karadeniz'den İç Anadolu'nun merkezine (Ankara, Eskişehir, Konya çevreleri) ve Orta Karadeniz içlerine doğru genişliyor. Salı günü Ege'nin kıyı kesimlerinde görülen yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakırken, iç kesimlerde gök gürültülü sağanaklar etkisini hissettiriyor. Güney ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor; Güneydoğu'da sıcaklıklar 36°C - 37°C bandında kalmaya devam ediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

11 HAZİRAN 2026 – PERŞEMBE

Perşembe günü iç bölgelerdeki yağışlar önemli ölçüde zayıflayarak yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Sadece Denizli/Burdur çevrelerinde lokal bir yağış simgesi kalırken, asıl gök gürültülü sağanak yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyine (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı) kayıyor. Batı Anadolu'da (İzmir, Aydın çevreleri) sıcaklıklar yeniden yükselişe geçerek 34°C - 36°C seviyelerine ulaşıyor. Güneydoğu Anadolu'daki aşırı sıcaklar ise koridorunu koruyor ve 37°C seviyelerini zorluyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

12 HAZİRAN 2026 – CUMA

Cuma günü batıdan yeni bir yağışlı dalganın giriş yaptığı görülüyor. Trakya başta olmak üzere Marmara'nın batısı, İç Ege (Afyon, Uşak, Denizli çevreleri) ve Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur) yeniden gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yağışlı hava da varlığını sürdürüyor. İç Anadolu ve Orta Karadeniz genel olarak az bulutlu ve açık geçirirken, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar pik noktasına ulaşarak Şanlıurfa çevrelerinde 37°C'yi buluyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

13 HAZİRAN 2026 – CUMARTESİ

Cumartesi günü yağışlar Türkiye'nin çok büyük bir bölümünü etkisi altına alıyor. Trakya, Marmara'nın güneyi, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun neredeyse tamamı (Ankara, Konya, Kayseri dahil), Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışla birlikte batı ve iç bölgelerde sıcaklıklarda birkaç derecelik düşüşler göze çarpıyor (örneğin İstanbul 27°C, Ankara 25°C). Güneydoğu Anadolu bölgesi ise bu yağışlı sistemin dışında kalarak 35°C - 36°C dereceyle sıcak ve güneşli havasını korumaya devam ediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı illerinin yer yer çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji haritayı güncelledi: Aşırı sıcak ve sağanak aynı anda geliyor! O illerde yaşayanlar dikkat

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı