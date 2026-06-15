SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

MGM'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi! Haftalık plan yapacaklar, yola çıkacaklar ve "Bugün hava nasıl?" diye merak edenler dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 15-19 Haziran 2026 haftalık tahmin raporlarına göre, Türkiye bu hafta iki aşırı uç hava dalgasını aynı anda yaşayacak. Bir yanda kavurucu yaz sıcakları termometreleri patlatırken, diğer yanda ani gök gürültülü sağanak yağışlar sele davetiye çıkaracak. İşte bölge bölge, gün gün ve bugün için saat saat hava durumu tahmin raporu...