Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte alarm: İstanbul ve Ankara'da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte alarm: İstanbul ve Ankara'da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

MGM'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu açıklaması geldi! Haftalık plan yapacaklar, yola çıkacaklar ve "Bugün hava nasıl?" diye merak edenler dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 15-19 Haziran 2026 haftalık tahmin raporlarına göre, Türkiye bu hafta iki aşırı uç hava dalgasını aynı anda yaşayacak. Bir yanda kavurucu yaz sıcakları termometreleri patlatırken, diğer yanda ani gök gürültülü sağanak yağışlar sele davetiye çıkaracak. İşte bölge bölge, gün gün ve bugün için saat saat hava durumu tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 15.06.2026 09:14
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

Güney ve güneydoğu bölgelerimiz, hafta boyunca etkisini artıracak olan çok ciddi bir sıcak hava dalgasıyla mücadele etmeye hazırlanıyor. Haritalarda beliren yüksek sıcaklık uyarıları eşliğinde, özellikle Güneydoğu Anadolu genelinde ve Kıyı Ege'de termometreler kelimenin tam anlamıyla rekor seviyelere koşuyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

Kademeli yükselişin ardından Şanlıurfa'da sıcaklıklar 41°C seviyesine kadar ulaşarak zirve yaparken, Diyarbakır ise 39°C ile nefes aldırmayacak bir sıcaklığın etkisi altında kalıyor. Benzer şekilde Muğla ve Aydın gibi kıyı şeridi kentlerinde de sıcaklıklar 37-38°C bandında kronikleşerek yüksek nem ve orman yangını riskini tetikliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

ANKARA VE MARMARA'DA SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: ŞİDDETLİ SAĞANAK HANGİ İLLERDE?

Aşırı sıcaklardan bunalan batı ve iç bölgeler için ise tamamen tersi bir meteorolojik senaryo devreye giriyor. Kuzeyden sarkacak olan serin ve nemli hava kütlesi, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Batı Karadeniz genelinde ani sıcaklık çakılmalarına ve çok geniş alanlara yayılan gök gürültülü sağanak yağışlara yol açıyor.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

Haftanın ilk günlerinde 30°C sınırında seyreden Ankara genelinde hava sıcaklıkları, kuvvetli sistemlerin gelişiyle birlikte radikal bir düşüş yaşayarak 23-24°C seviyelerine kadar geriliyor. Trakya üzerinden yurdumuza giriş yapan bu kararsız kütleler, Marmara'nın tamamını ve iç kesimleri etkisi altına alarak yerel dolu yağışları ve ani su baskınları riskini ciddi şekilde artırıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

METEOROLOJİ AÇIKLADI: SABAH GÜNEŞLİ BAŞLAYAN HAVA ÖĞLEDEN SONRA NEDEN ANİDEN PATLIYOR?

Ülke genelindeki bu büyük tezatlığın yanı sıra, günlük atmosferik döngü de yaz mevsiminin tipik kararsız yapısını gözler önüne seriyor. Günün ilk yarısında Türkiye genelinde oldukça sakin, az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olurken, yağışlar sadece Doğu Karadeniz'in dar bir kıyı şeridine sıkışıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

Ancak güneşin yeryüzünü ısıtmasıyla birlikte öğleden sonra atmosfer hızla patlama noktasına ulaşıyor; tüm Doğu Anadolu ile Akdeniz şeridi aniden gelişen şiddetli şimşek aktivitesi ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalıyor. Akşam saatlerinden itibaren ise güneş enerjisinin çekilmesiyle birlikte bu tehlikeli kütleler Akdeniz üzerinden tamamen siliniyor ve gece yarısından sonra tüm yurtta hava sakin, serin ve az bulutlu bir faza geçiş yapıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

UZMANLAR UYARDI: SEL VE SICAK ÇARPMASINA KARŞI ÖNLEMLER

Uzmanlar, ikiye bölünen Türkiye haritası karşısında vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Batı ve iç bölgelerde yaşayanların ani sel, su baskını ve doluya karşı şemsiyelerini yanından ayırmaması gerekirken; güney ve doğu illerindeki vatandaşların ise kronik sıcak dalgası nedeniyle özellikle güneşin dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınması gerektiği önemle vurgulanıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH DÖNEMİ (06:00 - 12:00)

Günün ilk yarısında Türkiye'nin büyük bir bölümünde açık, az bulutlu ve güneşli bir hava hâkimdir. Ancak Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu sınırını kapsayan bölgede hareketlilik sabah saatlerinde başlamaktadır. Rize ve Artvin çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış ikonları göze çarparken; Ardahan, Kars ve Ağrı dolaylarında ise yerel yağış geçişlerini simgeleyen yeşil renkli uyarı alanı mevcuttur.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

ÖĞLE DÖNEMİ (12:00 - 18:00)

Günün en hareketli ve atmosferik kararsızlığın en yüksek olduğu saatleri öğleden sonra yaşanmaktadır. Sabah kuzeydoğuda başlayan yağışların etki alanını ciddi şekilde genişleterek neredeyse tüm Doğu Anadolu Bölgesi'ni ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini (Trabzon, Erzurum, Erzincan, Muş, Van, Hakkari hattı) gök gürültülü sağanak yağışlarla kapladığını görüyoruz. Aynı saatlerde güneyde de belirgin bir değişim yaşanmakta; Akdeniz şeridi boyunca (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevreleri) yeni bir yeşil hat oluşarak gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girmektedir. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ise parçalı bulutlu yapısını korumaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

AKŞAM DÖNEMİ (18:00 - 24:00)

Güneşin batmasıyla birlikte atmosferdeki ısınmaya bağlı kararsızlık azalmakta ve Akdeniz üzerindeki yağışlı kütleler etkisini tamamen kaybederek bölgeyi terk etmektedir. Doğudaki sistem de batı sınırlarından çekilerek daha dar bir alana sıkışmaktadır. Akşam saatlerinde yalnızca Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri devam ederken, Karadeniz kıyıları da dahil olmak üzere ülkenin diğer tüm bölgelerinde hava parçalı ve az bulutlu bir faza geçiş yapmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

GECE DÖNEMİ (00:00 - 06:00)

16 Haziran Salı gününün ilk saatlerini gösteren kararsız yağış kütlelerinin yurdu tamamen terk ettiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Gün boyu doğu ve güney kesimlerde etkili olan ve haritada yeşil renkle gösterilen tüm yağış alanları gece yarısından sonra haritadan silinmektedir. Türkiye'nin tamamı, batıdan doğuya kadar parçalı ve az bulutlu, sakin ve serin bir gece geçirerek yeni güne stabil bir hava durumuyla başlamaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORUNU YAYINLADI!

15 HAZİRAN PAZARTESİ

Haftanın ilk gününde Türkiye genelinde oldukça sakin ve mevsim normallerine uygun bir hava dalgası hâkim. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzü görülürken, sıcaklıklar batı ve güney kesimlerde 30°C ile 35°C arasında seyrediyor (örneğin Aydın 35°C, İzmir 33°C). Yağışlar ise yalnızca Doğu Karadeniz (Rize, Artvin çevreleri) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan) gök gürültülü sağanak şeklinde kendisini gösteriyor. Güneydoğu Anadolu genelinde ise sıcaklıklar henüz ekstrem seviyelere ulaşmamış durumda ve 31-33°C civarında ölçülüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

16 HAZİRAN SALI

Haftanın ikinci gününü temsil eden haritatahmingun2.png haritasına baktığımızda, ülke genelinde sıcaklıkların basamak basamak yükselmeye başladığını görüyoruz. Kuzeydoğudaki yağışlar oldukça dar bir alana sıkışırken, haritada ilk kırmızı termometre (yüksek sıcaklık) uyarıları belirmeye başlıyor. Özellikle Kıyı Ege (Muğla 37°C, Aydın 35°C), Akdeniz'in iç kesimleri (Kahramanmaraş 35°C) ve Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa 37°C, Diyarbakır 35°C) bu ısınma trendinden ilk etkilenen yerler oluyor. İç Anadolu'da da (Ankara 30°C) hissedilir bir sıcaklık artışı göze çarpıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Çarşamba günü itibarıyla güney ve batı bölgelerdeki sıcaklık baskısı iyice yoğunlaşıyor. haritatahmingun3.png dosyasında görebileceğiniz üzere, termometre uyarıları tüm Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu hatı boyunca yayılıyor; Muğla ve Şanlıurfa'da sıcaklıklar 38°C'ye ulaşıyor. Ancak bu yoğun sıcaklığın yanı sıra, atmosferdeki kararsızlığın bir işareti olarak Trakya üzerinden yeni bir yağışlı dalga ülkeye giriş yapıyor. Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İç Karadeniz'in bazı noktalarında yerel gök gürültülü sağanak yağış ikonları dikkat çekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

18 HAZİRAN PERŞEMBE

Perşembe günü Türkiye tam anlamıyla iki farklı hava kütlesinin etkisi altında kalıyor. haritatahmingun4.png haritasında görüldüğü üzere, batı ve iç kesimler (Marmara, Ege'nin iç kısımları, İç Anadolu ve Batı Karadeniz) widespread (yaygın) gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Yağışla birlikte batı illerinde sıcaklıklar birkaç derece nefes aldırırken, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu adeta kavrulmaya devam ediyor. Şanlıurfa 39°C, Diyarbakır ise 38°C ile haftanın en yüksek değerlerine doğru tırmanışını sürdürüyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

19 HAZİRAN CUMA

Haftanın kapanış gününü gösteren haritatahmingun5.png haritasında, Perşembe günü başlayan yağışlı sistemin etki alanını Doğu Karadeniz ve İç Akdeniz'e doğru genişlettiğini görüyoruz. Ankara başta olmak üzere İç Anadolu'da sıcaklıklar ani bir düşüşle 23-24°C seviyelerine kadar geriliyor ve kuvvetli gök gürültülü sağanaklar etkisini sürdürüyor. Ülkenin batısı serinleyip ıslanırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise adeta ekstrem bir sıcak dalgasının zirvesini yaşıyor; Şanlıurfa'da termometreler 41°C'yi, Diyarbakır'da ise 39°C'yi gösteriyor. Batıdaki yağışlı ve serin hava ile güneydoğudaki aşırı sıcaklar haftayı tam bir tezatla kapatıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Pazçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte alarm: İstanbul ve Ankara’da sağanak, O illerde 41 derece sıcaklık...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

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