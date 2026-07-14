Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu haritasına göre Türkiye bu hafta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde sel riskine karşı "kuvvetli sağanak" ve Ege'de "şiddetli fırtına" alarmı verilirken; Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi aşarak adeta nefes kesecek. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak, kavurucu sıcaklar hangi illeri esir alacak? İşte dışarı çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gereken son dakika hava durumu tahminleri ve il il detaylı harita uyarısı...

Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:29
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

Türkiye, Temmuz ayının ortasında adeta iki farklı mevsimi aynı anda yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun bir bölümü serin ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, diğer bölgelerde bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arama motorlarında son günlerde artış gösteren "Bugün hava nasıl olacak?" ve "Sıcaklar ne zaman bitecek?" sorularının cevapları, oldukça hareketli bir atmosfer tablosunu ortaya koyuyor. Dışarı çıkmadan önce hem şemsiyenizi hem de güneş kreminizi kontrol etmeniz gereken günlerden geçiyoruz.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Türkiye'yi etkisi altına alan hareketli hava dalgası üç büyükşehrimizde de kendisini farklı şekillerde hissettiriyor. İstanbul'da özellikle Salı günü ve haftanın ikinci yarısında (Cuma-Cumartesi) gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor; megakentte sıcaklıklar 28-30 derece civarında seyretse de yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı ve bunaltıcılığı artıracak. Başkent Ankara'da ise haftanın ilk günleri parçalı bulutlu ve 30-32 derecelik mevsim normallerinde bir hava hakimken, Cuma ve Cumartesi günleri kuzeybatıdan yaklaşan yeni sistemle birlikte yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

Ege'nin incisi İzmir'de ise durum bambaşka; kentte yağış beklentisi bulunmazken, hafta boyunca 34-36 derecelere varan kavurucu bir sıcaklık etkili olacak. Üstelik İzmir ve çevresinde saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşacak kuvvetli rüzgarlar deniz ulaşımını etkileyebilir ve açık alanlarda bunaltıcı havaya karşı yalancı bir serinlik hissi yaratarak güneş çarpması riskini artırabilir.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE HANGİ İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre İstanbul bugün (14 Temmuz Salı) güne parçalı bulutlu ve yer yer lokal sağanak geçişleriyle başladı. Megakentte asıl dikkat çekici ve geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar ise öğle saatlerinden (12:00 - 18:00 arası) itibaren etkisini artıracak; özellikle Anadolu Yakası'nın tamamı ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış geçişleri görülecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

Şile, Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye, Kartal, Pendik, Tuzla gibi Anadolu Yakası ilçeleri ile Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Eyüpsultan ve Arnavutköy çevrelerinde yağışların anlık olarak kuvvetlenmesi, şimşek aktivitesi ve ani rüzgar hamleleri yaratması bekleniyor. Akşam saatlerine doğru (18:00'den sonra) etkisini kaybedecek olan yağışlı sistem, yerini bulutlu bir gökyüzüne bırakacak; ancak Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul genelinde çok daha organize ve kuvvetli bir yeni sağanak yağış dalgasının kapıyı çalacağı tahmin ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

BEKLENEN YAĞIŞLAR GELİYOR: HANGİ İLLER ŞEMSİYE AÇACAK?

Özellikle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar kendini iyiden iyiye göstermeye başlıyor. İstanbul da bu yağışlı sistemden nasibini alan illerin başında geliyor; megakentte yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

Yağışlı havanın hafta sonuna doğru etki alanını genişleterek Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun kuzeyine kadar yayılması öngörülüyor. Bu durum, batı ve iç bölgelerde sıcaklıklarda ufak çaplı bir serinleme sağlasa da, artan nem oranıyla birlikte havanın zaman zaman oldukça bunaltıcı olabileceğini unutmamak gerekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

O BÖLGELER İÇİN KIRMIZI ALARM: "KUVVETLİ" SAĞANAK TEHLİKESİ

Tahminlerde en çok dikkat çeken ve vatandaşların hazırlıklı olması gereken detaylardan biri, Batı ve Orta Karadeniz için yapılan özel uyarılar oldu. Özellikle Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Atmosferdeki yüksek enerji, yağışların anlık olarak şiddetini artırmasına zemin hazırlayabilir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

TERMOMETRELER ÇILDIRIYOR: 40 DERECEYİ AŞAN KAVURUCU SICAKLAR KAPIDA

Kuzey bölgeler gök gürültülü sağanak yağışlara teslim olurken, Güney ve Doğu bölgelerimiz tam anlamıyla güneşte kavruluyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 35-37 derece bandında yüksekliğini korurken, asıl bunaltıcı hava dalgası Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni vuruyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde termometrelerin 41-42 derecelere kadar tırmanması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney kesimleri ve Güneydoğu'da aşırı sıcakların hafta sonu dahil hız kesmeden devam edeceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde günün en sıcak saatlerinde güneş çarpması riskine karşı çok dikkatli olunmalı.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

TATİLCİLERE FIRTINA ENGELİ: RÜZGARIN HIZI 60 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Sağanak ve kavurucu sıcak uyarılarının yanı sıra, özellikle deniz kenarında olanları ve denizcilikle uğraşanları yakından ilgilendiren bir rüzgar uyarısı da masada bulunuyor. Güney Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden oldukça kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşacak şekilde esmesi bekleniyor. Bu sert rüzgarlar, deniz ulaşımında aksamalara ve Ege sahillerindeki tatil planlarında ufak pürüzlere yol açabileceğinden, vatandaşların güncel rüzgar durumunu mutlaka göz önünde bulundurması tavsiye ediliyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!

14 TEMMUZ 2026, SALI

Haftanın ikinci gününde Türkiye'nin kuzey kesimlerinde, özellikle tüm Karadeniz Bölgesi sahil şeridi ve iç kesimlerinde, ayrıca Marmara Bölgesi'nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya çevreleri) gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Buna karşılık Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bol güneşli ve oldukça sıcak bir hava hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 35-37 derece bandında seyrederken, Güneydoğu Anadolu'da (örneğin Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde) termometreler 40-41 dereceleri gösteriyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu uç kesimleri hariç ülke genelinde güney ve doğu bölgelerde kavurucu sıcaklar etkili.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

15 TEMMUZ 2026, ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yağışlı sistem etkisini batı ve orta Karadeniz'de kaybederek ağırlıklı olarak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna (Kars, Ardahan çevreleri) kayıyor. Trakya'nın en batı uçlarında da yerel yağış geçişleri görülmekte. Yurdun geri kalan çok büyük bir bölümünde ise parçalı bulutlu veya açık, güneşli bir hava var. Sıcaklıklar Ege ve Akdeniz bölgelerinde yüksekliğini korumaya devam ediyor, hatta iç kesimlerde bir miktar artış trendi göze çarpıyor. Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar 41 derece civarında tutunurken, İç Anadolu genelinde sıcaklıklar 30-33 derece aralığında seyrediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

16 TEMMUZ 2026, PERŞEMBE

Perşembe günü haritasına baktığımızda, Doğu Karadeniz'deki gök gürültülü sağanak yağışların yer yer etkisini sürdürdüğünü, Trakya kesiminde ise (Edirne, Kırklareli) yerel yağışların devam ettiğini görüyoruz. Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde açık, güneşli ve bunaltıcı sıcaklar hakimiyetini sürdürüyor. Özellikle Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'de sıcaklıklar 37-40 derecelere kadar çıkarken, Şanlıurfa'da termometreler yine 41 dereceyi gösteriyor. Yurt genelinde sıcak hava dalgasının gücünü koruduğu ve geniş bir alana yayıldığı bir gün.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

17 TEMMUZ 2026, CUMA

Cuma günü yurdun batı ve kuzey kesimlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin giriş yaptığı görülüyor. Marmara Bölgesi'nin tamamı, İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında (Eskişehir, Ankara) gök gürültülü sağanak yağışlar başlıyor. Bu yağışlarla birlikte batı bölgelerde sıcaklıklarda birkaç derecelik ufak düşüşler gözlemleniyor. Buna karşılık Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar zirve yapıyor; Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceye, Diyarbakır'da 40 dereceye ulaşıyor. Akdeniz'in iç kesimlerinde (Isparta, Burdur) de yerel gök gürültülü yağışlar belirmeye başlıyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

18 TEMMUZ 2026, CUMARTESİ

Hafta sonunun ilk gününde yağışlı hava dalgası etki alanını iyice genişletiyor. Tüm Marmara, Ege Bölgesi'nin büyük bir kısmı, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz Bölgesi'nin tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Bu geniş çaplı yağışlı sistem, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların bir miktar daha düşmesini ve havanın serinlemesini sağlıyor. Ancak Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu serinlemeden etkilenmiyor; bu bölgelerde güneşli, açık ve 38-40 derece bandında seyreden aşırı sıcak hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Günün ilk yarısını gösteren bu haritada, yurdun kuzey kesimlerinde hareketli bir hava durumu göze çarpıyor. Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu (Bursa, Sakarya, Kocaeli) ile Karadeniz sahil şeridi boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar etkili. Özellikle Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevreleri) yeşil bir alanla belirtilen "KUVVETLİ" yağış uyarısı dikkat çekiyor. Yurdun Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise güneşli ve parçalı bulutlu, sakin bir hava hakim. Yalnızca Doğu Akdeniz'de (Adana çevreleri) lokal bir yağış geçişi bulunuyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Öğle saatlerine gelindiğinde yağışlı sistem etki alanını daha da genişletiyor ve şiddetlendiriyor. Yağışlar tüm Marmara'yı, Karadeniz Bölgesi'nin tamamını ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerini (Ankara, Eskişehir) kapsayacak şekilde yayılıyor. Batı Karadeniz'deki "KUVVETLİ" yağış uyarısı gücünü koruyor. Bu periyotta dikkat çeken iki önemli meteorolojik olay daha var: Birincisi, Güney Ege kıyılarında başlayıp Akdeniz'e doğru uzanan 40-60 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgar uyarısı. İkincisi ise Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beliren kırmızı, yukarı yönlü oklar; bu oklar günün en sıcak saatlerinde bu bölgelerde aşırı sıcakların etkili olduğunu gösteriyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Akşam saatleriyle birlikte atmosferdeki enerji yavaş yavaş azalıyor. Batı Karadeniz'deki "Kuvvetli" yağış uyarısı ortadan kalkıyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar daha dar bir alana sıkışarak ağırlıklı olarak Batı Karadeniz kıyıları (Zonguldak, Düzce, Sakarya) ile Doğu Karadeniz'in doğusunda (Rize, Artvin) lokal olarak devam ediyor. Güneybatı Ege açıklarındaki 40-60 km/saatlik kuvvetli rüzgar etkisini akşam saatlerinde de sürdürüyor. Yurdun geri kalan büyük bölümünde ise güneşin batışıyla beraber parçalı bulutlu ve yağışsız bir hava hakim oluyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

GECE (00:00 - 06:00)

Yeni günün ilk saatlerini kapsayan gece periyodunda, yurt genelinde havanın büyük ölçüde sakinleştiği görülüyor. Yağışlı sistem batı ve iç kesimleri tamamen terk etmiş durumda. Sadece Orta Karadeniz sahil şeridinde, Ordu ve Giresun çevrelerini kapsayan çok dar bir alanda lokal gök gürültülü sağanak yağış geçişleri var. Ülkenin geri kalan tüm bölgelerinde, batıdan doğuya, güneyden kuzeye kadar sakin, yağışsız ve az bulutlu bir gece periyodu yaşanıyor. Güneybatıdaki rüzgar uyarısı da bu saatler itibarıyla haritadan kalkmış durumda.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz (Bayburt çevreleri ve Trabzon'un kıyı kesimleri hariç) ile Kırklareli, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Batı Karadeniz'de 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kastamonu, Karabük ve Sinop'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji’den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu