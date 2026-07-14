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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den çifte uyarı! O iller 42 derece ile kavrulacak! İstanbul için sağanak alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu haritasına göre Türkiye bu hafta iki farklı mevsimi aynı anda yaşayacak. Karadeniz ve Marmara başta olmak üzere yurdun kuzey kesimlerinde sel riskine karşı "kuvvetli sağanak" ve Ege'de "şiddetli fırtına" alarmı verilirken; Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi aşarak adeta nefes kesecek. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman başlayacak, kavurucu sıcaklar hangi illeri esir alacak? İşte dışarı çıkmadan önce mutlaka bilmeniz gereken son dakika hava durumu tahminleri ve il il detaylı harita uyarısı...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 09:29