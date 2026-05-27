SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den kritik uyarı: Kavurucu sıcaklara 'sağanak' molası! Hafta sonu hava nasıl olacak?

SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den kritik uyarı: Kavurucu sıcaklara 'sağanak' molası! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Son dakika hava durumu haberleri... Yaz mevsimine adım atmaya hazırlandığımız şu günlerde, Türkiye genelinde ciddi bir hava değişimi yaşanıyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler 34 dereceleri zorlarken, yurt genelini etkisi altına alacak geniş çaplı bir gök gürültülü sağanak yağış dalgası kapıda. Peki, sağanak yağışlar hangi bölgeleri vuracak? Bayramda hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu plan yapanları nasıl bir hava bekliyor? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haritalarından öne çıkan çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 27.05.2026 08:44
Hafta ortasında yurdun özellikle batı ve güney kıyılarında tam anlamıyla yaz havası yaşanıyor. Sıcaklıkların 30-34 derece bandında seyrettiği bu bölgelerde bunaltıcı bir güneş hakimken, Türkiye çok kısa süre içinde devasa bir yağışlı sistemin merkezine girmeye hazırlanıyor.

KAVURUCU SICAKLAR YERİNİ DEV YAĞIŞ DALGASINA BIRAKIYOR

Haritaların adeta kırmızıya boyandığı bu yeni sistemle birlikte, Marmara'dan İç Anadolu'ya, Karadeniz'den Doğu'ya kadar ülkenin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışlara teslim olacak. Bu geniş çaplı yağış dalgasıyla beraber, yurt genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik ferahlatıcı bir düşüş yaşanması ve iç kesimlerde termometrelerin 18-24 derece aralığına, yani bahar normallerine dönmesi bekleniyor.

BÖLGESEL RİSKLER: HANGİ İLLERDE ANİDEN YAĞMUR BASTIRACAK?

MGM'nin detaylı saatlik verilerine göre, yağışlar yurdun farklı noktalarında aniden kendini gösterecek. Sıcak ve güneşli başlayan günün öğle ve ikindi saatlerinde (12:00 - 18:00 arası) Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta çevreleri ile Karaman ve Niğde hattında yerel gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak. Kuzeydoğuda ise Giresun, Gümüşhane ve Erzurum hattında öğleden sonraları kararsız hava koşulları ve anlık sağanak geçişleri yüzünü gösterecek.

O SAATLERE DİKKAT!

Gece saatlerinde (00:00 - 06:00) ise yağışlı sistem yön değiştirerek güneye iniyor. Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş dolaylarında gece yarısı etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlara karşı bölge halkının şemsiyelerini yanlarında bulundurması ve su baskınlarına karşı tedbirli olması büyük önem taşıyor.

HAFTA SONU PLANI YAPANLARA MÜJDE: YAZ HAVASI GERİ DÖNÜYOR

Hafta içi yağmura doyacak olan Türkiye'yi, hafta sonu tatili ve piknik planları yapanlar için keskin bir ayrım bekliyor. Hafta sonunun başlamasıyla birlikte yağışlı sistem yavaş yavaş batıdan doğuya doğru çekilmeye başlayacak. Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de gökyüzü hızla açılacak ve güneşin tekrar kendini göstermesiyle sıcaklıklar yeniden 30 derecenin üzerine tırmanacak. Batı bölgeleri güneşe kavuşurken; Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgeleri hafta sonunun ilk gününü yağışlı geçirmeye devam edecek.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI GÜNCELLEDİ

27 MAYIS 2026, ÇARŞAMBA

Yurt genelinde ağırlıklı olarak parçalı bulutlu ve bol güneşli bir hava hakim. Ancak Güney Ege ve Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Muğla, Antalya, Burdur çevreleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülüyor. Sıcaklıklar özellikle batı ve güney kıyılarda oldukça yüksek, 30-34 derece bandında seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde ise 20'li derecelerin ortalarında ılıman bir hava var.

28 MAYIS 2026, PERŞEMBE

Hava koşullarında ülke genelinde çok belirgin bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisine giriyor. Marmara'dan İç Anadolu'ya, Karadeniz'den Akdeniz ve Doğu Anadolu'ya kadar çok geniş bir alanda yağışlı ve kapalı bir hava bekleniyor. Sadece Güneydoğu Anadolu'nun çok ufak bir kısmı ile bazı Ege sahillerinde bulutlu veya açık hava görülebilir. Yağışla birlikte ülke genelinde sıcaklıklarda birkaç derecelik hafif bir düşüş eğilimi göze çarpıyor.

29 MAYIS 2026, CUMA

Gök gürültülü sağanak yağışlı sistem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yurdun en batı ucu (İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri) ile Trakya'nın bir kısmı hariç, ülkenin tamamında sağanak yağışlar etkili oluyor. Özellikle iç, kuzey ve doğu bölgelerde kapalı, yer yer kuvvetli olabilecek yağışlı bir sistem hakim. Sıcaklıklar yağış alan bölgelerde mevsim normalleri civarında veya biraz altında, iç kesimlerde 18-24 derece aralığında seyrediyor.

30 MAYIS 2026, CUMARTESİ

Yağışlı sistem yavaş yavaş batı bölgelerinden başlayarak etkisini yitiriyor. Marmara'nın batısı, Ege bölgesi genelinde, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında hava açılarak yerini parçalı bulutlu ve bol güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Buna karşın Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Batı bölgelerinde güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle gündüz sıcaklıkları Ege ve Akdeniz'de yeniden 30 derece ve üzerine çıkıyor.

31 MAYIS 2026, PAZAR

Haftanın son gününde yurt genelinde hava büyük ölçüde toparlanıyor ve haritanın büyük kısmında güneşli, az bulutlu bir hava hakim oluyor. Yağışlar yurdu büyük oranda terk etmiş durumda; sadece Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile Karadeniz'in bazı kıyı şeritlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. Yurdun geri kalanında açık bir gökyüzü var ve sıcaklıklar tekrar artış göstererek ülke genelinde yaz değerlerine yaklaşıyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar tekrar 25 derecelere, güney kesimlerde ise 30 derecenin üzerine çıkıyor.

TERMOMETRELER 34 DERECEYİ GÖRECEK

Haftanın son gününde ise Türkiye genelinde bulutlar büyük oranda dağılıyor ve tam anlamıyla yaz mevsimine giriş yapıyoruz. Sadece Trakya, İstanbul ve Karadeniz'in bazı sahil şeritlerinde görülebilecek çok kısa süreli geçişler haricinde, tüm yurtta açık, güneşli ve oldukça sıcak bir hava hakim olacak. İç bölgelerde 25 dereceleri, kıyı kesimlerde ise 30-34 dereceleri bulacak sıcaklıklar, pazar gününü açık havada geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunacak.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

