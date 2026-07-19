SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Yayımlanan son 5 günlük hava durumu ve gün içi detaylı analiz raporlarına göre, Türkiye yeni haftaya iki keskin hava olayının gölgesinde giriyor. Bir yanda termometrelerin 40 dereceyi aşarak adeta alev aldığı batı ve güney illerimiz, diğer yanda ise Karadeniz'in hırçın doğasına eşlik edecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar... Peki, bu boğucu sıcaklar ne zamana kadar devam edecek ve hangi bölgelerde yaşayan vatandaşların evden çıkarken yanlarına mutlaka şemsiye alması gerekiyor? İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İşte yeni haftanın hava durumu...