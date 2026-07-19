Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye 'cehennem sıcakları' ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye 'cehennem sıcakları' ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Yayımlanan son 5 günlük hava durumu ve gün içi detaylı analiz raporlarına göre, Türkiye yeni haftaya iki keskin hava olayının gölgesinde giriyor. Bir yanda termometrelerin 40 dereceyi aşarak adeta alev aldığı batı ve güney illerimiz, diğer yanda ise Karadeniz'in hırçın doğasına eşlik edecek olan gök gürültülü sağanak yağışlar... Peki, bu boğucu sıcaklar ne zamana kadar devam edecek ve hangi bölgelerde yaşayan vatandaşların evden çıkarken yanlarına mutlaka şemsiye alması gerekiyor? İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İşte yeni haftanın hava durumu...

Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 09:20
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

Yeni haftanın haritalarına baktığımızda, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çöl sıcaklarının etkisini giderek artırdığını net bir şekilde görebiliyoruz. Termometreler 40 ila 43 derece bandına oturarak tehlikeli boyutlara ulaşıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerimizde ise yüksek sıcaklıklara eklenen bunaltıcı nem, hissedilen sıcaklığı çok daha yukarılara çekecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

KAVURUCU SICAKLAR REKOR KIRMAYA HAZIRLANIYOR: O SAATLERDE SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN!

Uzmanlar, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması, özellikle yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların serin ve gölge alanları tercih etmesi gerektiği konusunda hayati uyarılarda bulunuyor. Gece saatlerinde ise batı bölgelerimizde "tropik gece" kabusu devam edecek; yüksek seyreden nem ve düşmeyen sıcaklıklar uykuları kaçırmaya yetecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK? SICAKLIKLAR DÜŞECEK Mİ?

Üç büyük şehrimizde yaşayan vatandaşları oldukça hareketli bir hava grafiği bekliyor. İstanbul, haftaya 31-32 derecelerde nemli ve bunaltıcı bir hava ile başlasa da Çarşamba günü fırtına eşliğinde kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girecek ve sıcaklık 30 derecenin altına sarkacak.

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SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

Ankara'da Pazartesi ve Salı günleri 33 dereceyi bulan kuru ve sıcak bir hava hakimken, Perşembe günü bulutlanma artacak ve sıcaklık 31 dereceye gerileyerek başkentlilere rahat bir nefes aldıracak. Ege'nin incisi İzmir ise haftanın ilk günlerinde 37-38 derecelik kavurucu sıcaklarla mücadele edecek; Çarşamba gününden itibaren esmeye başlayacak sert rüzgarlarla birlikte Perşembe günü termometreler 34 dereceye kadar düşerek sıcak dalgasının etkisini hafifletecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

BU HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: HANGİ İLLERDE ŞEMSİYELERE İHTİYAÇ DUYULACAK?

Türkiye'nin büyük bir bölümü sıcaktan adeta nefes alamazken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri kara bulutlara teslim oluyor. Pazar günü sabahın erken saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde başlayan yağışlar, öğle saatlerine doğru şiddetini artırarak gök gürültülü sağanak fırtınalara dönüşecek.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

ANİ VE YEREL YAZ SAĞANAKLARINA DİKKAT

Etki alanı genişleyen bu serin ve yağışlı hava dalgası; Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars ve Ardahan'ı da içine alarak gün boyu etkisini sürdürecek. Ayrıca öğle saatlerinde Adana ve çevresinde görülecek olan ani ve yerel yaz sağanaklarına karşı da hazırlıklı olmakta fayda var.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

UZMANLARDAN KRİTİK SEL VE YILDIRIM UYARISI: GÖZLER O BÖLGELERDE!

Yağış beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar için tehlike sadece ıslanmakla sınırlı değil. Meteoroloji verileri, Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde özellikle öğle ve akşam saatleri arasında sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi ciddi risklerin bulunduğuna işaret ediyor. Karadeniz'in sarp yamaçlarında ani heyelan riskine karşı sürücülerin ve bölge halkının son derece dikkatli olması gerekiyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

YAĞIŞLI SİSTEM O SAATLERDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK!

Akşam saatlerinden sonra yavaş yavaş etkisini kaybedecek olan yağışlı sistem, gece yarısına doğru yerini daha sakin bir havaya bırakacak olsa da, ani hava değişimlerine karşı pürdikkat olmak hayat kurtaracak.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HARİTAYI PAYLAŞTI

19 TEMMUZ 2026 PAZAR

Ülke genelinde yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bir gün yaşanacaktır. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 38-42°C bandına kadar çıkmaktadır. Ancak Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlı ve gökgürültülü bir sistem etkisini göstermektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ

Yeni haftaya başlarken yurdun büyük kısmında sıcak hava dalgası etkisini sürdürmektedir. Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 42°C'yi bulurken, Güneydoğu Anadolu'da 41°C civarında seyretmektedir. Önceki gün kuzeydoğuda etkili olan yağışlar yurdu terk ederken, bu kez yurdun en kuzeybatısında (Trakya) yeni bir yağışlı sistem giriş yapmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

21 TEMMUZ 2026 SALI

Trakya bölgesindeki gökgürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürmektedir. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor; Ege'nin iç kesimlerinde sıcaklık değerleri 43°C'ye kadar tırmanarak haftanın en sıcak günlerinden birini işaret etmektedir. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar 35°C civarında ve üzerinde seyretmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

22 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA

Trakya'da başlayan gökgürültülü yağışlı sistem doğuya doğru ilerleyerek Marmara Bölgesi'nin genelini (İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa vb.) ve Batı Karadeniz'i etkisi altına almaya başlamıştır. Yağış alan batı bölgelerde sıcaklıklarda birkaç derecelik ferahlama görülse de, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 39-42°C arasındaki kavurucu sıcaklıklar devam etmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

23 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE

Yağışlı sistem etki alanını daha da genişleterek Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerine yayılmıştır. Bu bölgelerde gökgürültülü sağanak yağışlar görülürken, kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları nispeten düşüş trendine girmiştir. Buna karşın, ülkenin güney ve doğu yarısı bu serinlemeden henüz etkilenmemekte olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 41°C'leri bulan sıcaklıklarla kuru ve güneşli geçmeye devam etmektedir. Doğu Karadeniz'in uç kesimlerinde (Artvin çevreleri) de tekrar lokal yağışlar baş göstermektedir

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH 06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde Türkiye'nin büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir. Doğu Karadeniz kıyılarında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) hafif sağanak yağış geçişleri başlarken, Artvin ve Ardahan çevrelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar görülmektedir.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

ÖĞLE 12:00 - 18:00

Öğle saatlerinde ısınmayla birlikte kuzeydoğudaki yağışlı sistem etki alanını genişletmektedir. Ordu'dan Kars ve Erzurum'a kadar uzanan hatta kuvvetli gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. Ayrıca güneyde, Adana ve Toroslar civarında yerel bir gökgürültülü sağanak yağış hücresi oluşmuştur. Yurdun geri kalanı ise bol güneşli ve oldukça sıcaktır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

AKŞAM 18:00 - 24:00

Akşam saatlerine doğru güneydeki lokal yağışlar etkisini kaybetmektedir. Kuzeydoğu kesimlerdeki (Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bayburt) gökgürültülü sağanak yağışlar ise etki alanını biraz daraltsa da gece yarısına kadar devam etmektedir. Batı ve iç kesimlerde açık ve sakin bir gece yaşanmaktadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

GECE 00:00 - 06:00

Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yurt genelinde sakin, bulutsuz veya az bulutlu bir hava hakimdir. Doğu Karadeniz'deki yağışlar gece itibarıyla tamamen etkisini yitirmiş durumdadır.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 36°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SON DAKİKA HAVA DURUMU! Türkiye ’cehennem sıcakları’ ile kavrulurken o illere şiddetli fırtına şoku! İstanbul için tarih verildi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu