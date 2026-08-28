Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

SON DAKİKA… Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 38 ayrı UYAP dosyası olan 'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu İstanbul Kadıköy'de bir kafede yakalandı! Sahte kimlikle yakalanan Mine Mumcu'nun kendisini bazen Yahudi iş kadını bazen de avukat olarak tanıtan Ponzi Mine'nin ünlüleri milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. 45 yaşındaki kadının aralarında mağdur ettiği ünlüler arasında Helin Avşar, Ece Erken, Basketbolcu Semih Erden vardı. İşte magazin dünyasını sarsan vurgunun ayrıntıları…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 16:46
SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

SON DAKİKA… Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hükümlü şahısları yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

Yapılan çalışmalarda hakkında 38 ayrı UYAP aranması olan 12 suç kaydı bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mine Mumcu Kadıköy'de yakalandı.

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

35 MİLYON VURGUN İDDİASI

Ponzi Mine lakabıyla tanınan Mine Mumcu'nun Kars, Erzincan, Ankara, Malatya ve İstanbul'da çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 35 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi. Kendisini Kamu görevlisi gibi tanıttığı, bürokratları tanıdığı beyanıyla iletişim kurduğu öne sürülen Mumcu ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Kadıköy Suadiye'de bir kafede otururken yakalandı.

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SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN DOLANDIRILMASINDA ADI GEÇİYOR

İşletme mezunu olduğu belirtilen Mumcu'nun, aralarında bürokratlar, tanınmış isimler ve farklı meslek gruplarından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

(Görsel: Semih Erden)

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

Aralarında Helin Avşar, Ece Erken, Basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu ünlü isimlerin dolandırılmasında adının geçtiği öne sürüldü.

(Görsel: Ece Erken)

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

YAHUDİ İŞ İNSANI MARİA DİYE TANITMIŞ

Şüphelinin kendisini bazı kişilere "avukat", "kamu görevlisi" ve "Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu" olarak tanıttığı iddia edildi. Mumcu'nun kamuoyunda "Ponzi" olarak bilinen sistemle yaklaşık 35 milyon lira topladığı ileri sürüldü.

(Görsel: Helin Avşar)

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

38 UYAP DOSYASI VAR

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Mumcu'nun üzerinde başkasına ait kimlik bulunduğu belirlendi. Şüpheli hakkında başkasına ait kimlik kullanılması nedeniyle de işlem yapıldı. Emniyette yapılan incelemede Mumcu'nun Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) 38 ayrı dosyadan arandığı ve 12 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

Mumcu'nun arandığı dosyalar arasında "rüşvet", "suç örgütü", "resmi belgede sahtecilik", "tehdit", "kooperatif dolandırıcılığı", "kendisini kamu görevlisi olarak tanıtma" ve "yağma" suçlarının da bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

20 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Yapılan incelemelerde Mumcu hakkında yürütülen dosyalardan 20'sinde kesinleşmiş hüküm bulunduğu, 18 dosyada ise ifadesinin alınmasının beklendiği belirtildi.

SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

Mumcu'nun hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#İSTANBUL #KADIKÖY #BASKETBOL