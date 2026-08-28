SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

SON DAKİKA… Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 38 ayrı UYAP dosyası olan 'Ponzi Mine' lakaplı Mine Mumcu İstanbul Kadıköy'de bir kafede yakalandı! Sahte kimlikle yakalanan Mine Mumcu'nun kendisini bazen Yahudi iş kadını bazen de avukat olarak tanıtan Ponzi Mine'nin ünlüleri milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. 45 yaşındaki kadının aralarında mağdur ettiği ünlüler arasında Helin Avşar, Ece Erken, Basketbolcu Semih Erden vardı. İşte magazin dünyasını sarsan vurgunun ayrıntıları…