SON DAKİKA… Helin Avşar, Ece Erken, Semih Erden… Ponzi Mine hepsinin kabusu oldu: ‘Yahudi iş kadınıyım’ diyerek güven kazandı…

35 MİLYON VURGUN İDDİASI

Ponzi Mine lakabıyla tanınan Mine Mumcu'nun Kars, Erzincan, Ankara, Malatya ve İstanbul'da çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ve yaklaşık 35 milyon lira vurgun yaptığı iddia edildi. Kendisini Kamu görevlisi gibi tanıttığı, bürokratları tanıdığı beyanıyla iletişim kurduğu öne sürülen Mumcu ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Kadıköy Suadiye'de bir kafede otururken yakalandı.