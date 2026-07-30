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SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: “Babasına evlat acısı yaşatacağız”
SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: “Babasına evlat acısı yaşatacağız”
Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi Fırat Baraj, ailesini görmek için gittiği Mardin'de telefonla dışarı çağrıldı. Buluşma yerine varmadan öldürülen Fırat'ın kız kardeşi, "Geçmişte miras nedeniyle husumetimiz olan amca oğulları tarafından 'Amcamızın bütün yatırımı Fırat'a. Ona evlat acısı yaşatacağız' şeklinde tehdit ediliyorduk" dedi.
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 06:37