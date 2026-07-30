SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: “Babasına evlat acısı yaşatacağız”

Fırat'ı bulmak için gittiklerini düşünüyoruz. Olay günü yaşananlar anlık gelişen bir tartışmanın sonucu değil. Öncesinde tehdit var, hazırlık var. Eğer amaç sadece yaralamak olsaydı bir kez ateş edilirdi. Ancak Fırat'a birden fazla kez ateş edildi. Saldırganların kadın kıyafeti giyerek kaçtıklarını da biliyoruz."