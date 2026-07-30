Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: “Babasına evlat acısı yaşatacağız”

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: “Babasına evlat acısı yaşatacağız”

Son dakika haberi: Üniversite öğrencisi Fırat Baraj, ailesini görmek için gittiği Mardin'de telefonla dışarı çağrıldı. Buluşma yerine varmadan öldürülen Fırat'ın kız kardeşi, "Geçmişte miras nedeniyle husumetimiz olan amca oğulları tarafından 'Amcamızın bütün yatırımı Fırat'a. Ona evlat acısı yaşatacağız' şeklinde tehdit ediliyorduk" dedi.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 30.07.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 06:37
SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

Son dakika haberi: İstanbul'da hukuk eğitimi gören Fırat Baraj, geçtiğimiz yıl 22 Aralık'ta ailesini görmek için gittiği memleketi Mardin'de telefonla dışarı çağırıldı, buluşma noktasına varmadan silahlı saldırıya uğradı. 23 yaşında hayata veda eden Fırat'ın ablası Dicle Baraj, SABAH'a yaptığı açıklamada çarpıcı iddialarda bulundu.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

"BABASINA EVLAT ACISI YAŞATACAĞIZ"

Dicle Baraj; kardeşinin uğradığı saldırıdan 2 gün önce geçmişte miras nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları Salih Baraj ve İbrahim Baraj'ın aile dostları Okan Yersel'in iş yerine gittiğini belirterek; Salih Baraj'ın belinde silahla, Yersel'e "Amcamı ara, ona söyle.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

Ona evlat acısı yaşatacağız. Bizim Fırat'la hiçbir problemimiz yok. Amcamızın bütün yatırımı Fırat'a. Biz amcamızın canını yakmak istiyoruz. Ona zarar vermenin en iyi yolu da Fırat." şeklinde tehdit ettiğini, İbrahim Baraj'ın da bu sırada dışarıda gözcülük yaptığını öne sürdü.

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SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

ARAMA GELDİ, DAKİKALAR SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Olay günü kardeşine telefon geldiğini belirten abla Baraj; 30-40 saniyelik görüşmenin ardından sadece 'Tamam, iniyorum' diyen Fırat'ın çıktığını, peşinden babasının da gittiğini belirtti.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

Buluşma noktasına varmadan site çıkışına gelen araçtan babasına bir el, Fırat'a 5 el ateş ediğini söyleyen Dicle Baraj; Fırat can çekişirken amcam, babamın yanına gelip 'İstediğin bu muydu?' dedi." şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

"ÜÇÜNCÜ İFADESİNDE 'BEN YAPTIM' DEDİ"

Dicle Baraj, saldırıyı amcasının çocuklarının gerçekleştirildiğini öne sürerek, "Cezaevinde olan 17 yaşındaki Y.O.B. ilk iki ifadesinde 'Evdeydim, hiçbir şey bilmiyorum' dedi.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

Üçüncü ifadesinde 'Ben yaptım' diyerek tüm suçu üstlenmeye çalıştı." dedi. Silahla ateş eden kişinin Salih Baraj olduğunu öne süren Dicle Baraj; "Aracı kullanan kişi de İbrahim Baraj. Şu an ikisi de firari." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

"BİZE PARA TEKLİF EDİP DAVADAN ÇEKİLMEMİZİ İSTEDİLER"

Güvenlik kamerası görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından para teklif edilerek davadan vazgeçmelerinin istediğini kaydeden Dicle Baraj; "Biz sadece firarilerin değil, onlara yardım eden, kaçmalarını sağlayan ve azmettirenlerin de yargılanmasını istiyoruz." dedi.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

"FIRAT'I BULMAK İÇİN 1 GÜN ÖNCE İSTANBUL'A GİTTİLER"

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise, şüphelilerin yurt dışına firar ettiklerine ilişkin ciddi emareler bulunduğunu belirterek uluslararası yakalama sürecinin başlatılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Bilbay, "Şüpheliler Fırat Baraj öldürülmeden bir gün önce günü birlik İstanbul'a gidip geliyor.

SON DAKİKA | Hukuk öğrencisi Fırat’ın ölümünde akraba izi! Önce tehdit, sonra cinayet: Babasına evlat acısı yaşatacağız

Fırat'ı bulmak için gittiklerini düşünüyoruz. Olay günü yaşananlar anlık gelişen bir tartışmanın sonucu değil. Öncesinde tehdit var, hazırlık var. Eğer amaç sadece yaralamak olsaydı bir kez ateş edilirdi. Ancak Fırat'a birden fazla kez ateş edildi. Saldırganların kadın kıyafeti giyerek kaçtıklarını da biliyoruz."

#MARDİN