Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA |Hükümet'ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?

SON DAKİKA |Hükümet'ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?

Son dakika haberi: Hükümet, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ederken, kadınların hem ailesine vakit ayırması hem de istihdamda kalması için yeni projeler geliştiriyor. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) kapsamında ağustos ayına kadar 11.6 milyon euro destek verilecek.

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 06:41
SON DAKİKA |Hükümet’ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?

Son dakika haberi: Girişimci kadınları desteklemek ve istihdamı artırmak için kadının elinden yine kadınlar tutacak. Türkiye'yi girişimci kadın ve istihdam edilen kadın açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için başlatılan "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" ile kadınlar el ele başarıya koşuyor. "Güçlü kadın" hedefi için Ağustos 2025'e kadar 11.6 milyon Euro harcama yapılması planlanıyor.

SON DAKİKA |Hükümet’ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?

Hedef kitle kim, ne kadar harcandı?

Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden (05.03.2012 tarihinden sonra kurulan), en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. 4 bin kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan proje için bugüne kadar 25 milyon Euro hibe ödenesi gerçekleştirildi.

SON DAKİKA |Hükümet’ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?

2025'te kaç kadın istihdam edilecek?

Projenin ilk uygulamasında elde edilen başarıların yankı yaratması üzerine "Women Up II" adıyla ikinci faz oluşturuldu. Birinci fazdaki şartları içeren bu projede 2100 kadın işveren ve bununla beraber bu işletmelerin işe aldığı 2.100 kadın işçi projeden fayda sağlayacak.

SON DAKİKA |Hükümet’ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?

Projenin bütçesi ne kadar?

Söz konusu proje Ağustos 2025 tarihinde sonlanacak. Proje bütçesi 11.631.800 Euro olarak belirlendi. Proje, Ankara, Aydın, Samsun ve İstanbul illerinde uygulanacak. Destek sağlanacak bu iller bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak seçildi.

SON DAKİKA |Hükümet’ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?

Projeden nasıl yararlanılacak?

İşverenin projeden yararlanması için şirketini 2012'den önce kurmuş olması koşulu aranırken, işçinin işe giriş bildirgesinin ise işveren projeye başvuru yapmadan önce verilmesi gerekiyor.

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