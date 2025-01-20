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SON DAKİKA |Hükümet'ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?
SON DAKİKA |Hükümet'ten her kadın çalışan için 22 bin104 lira destek! Kimler başvurabilir projeden kimler yararlanacak?
Son dakika haberi: Hükümet, 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ederken, kadınların hem ailesine vakit ayırması hem de istihdamda kalması için yeni projeler geliştiriyor. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) kapsamında ağustos ayına kadar 11.6 milyon euro destek verilecek.
Giriş Tarihi: 20.01.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 06:41