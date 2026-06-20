Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye "kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar" talimatı

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye "kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar" talimatı

İstanbul Maltepe'de evinin önünden zorla kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kurtarma operasyonunun altından korkunç bir plan çıktı. Aileden fidye koparmak için kurulan tuzağın detayları gün yüzüne çıkarken, Balıkesir'den özel olarak getirilen sabıkalı tetikçiye verilen o talimat duyanları şoke etti. Peki, polis ekipleri film sahnelerini aratmayan o operasyonda nelere ulaştı? İşte akıllara durgunluk veren olayın perde arkası...

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 12:11
SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuksuz yargılanan İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünden bir araçla kaçırıldı.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

SAVUNMA YAPMASINA 1 AY VARDI

İBB'de yandaş şirketlere peşkeş çekilen reklam ihaleleriyle, 6.2 milyar liralık kamu zararı oluşturan Kültür A.Ş.'nin o dönemki Mali İşler Müdürü Erhan Karaal, İBB iddianamesinde örgüt üyesi olarak yargılanırken, savunma yapmasına 1 ay kala kaçırılması gözleri İBB'deki ihale dosyalarına çevirmişti.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Dün akşam düzenlenen operasyonla 2 kişi daha gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

ŞÜPHELİLERİN KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLER

Gözaltına alınan 2 kişinin, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği belirlenen korsan taksiciler olduğu öğrenildi. Çalışmalarını sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra şüphelileri önce Fatih'e, ardından farklı adreslere götürdükleri tespit edilen 2 korsan taksicinin kimliğini belirledi.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle birlikte soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

TETİKÇİ BALIKESİR'DEN GETİRİLDİ

Film gibi bir operasyonla kurtarılan Karaal'in başında silahla bekleyen kişinin, olayda tetikçi olarak görevlendirildiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde, başta uyuşturucu suçları olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan kişinin 27 yaşındaki Yusuf A. olduğu belirlendi. Tuzla'daki operasyonda Karaal'in başında silahla beklerken yakalanan Yusuf A.'ya verilen talimatın ayrıntıları da ortaya çıktı.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

"KAFASINA SIK"

Yapılan çalışmalarda, Karaal'i kaçıran şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla 4 ayrı adres değiştirdikleri belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin peş peşe düzenlediği operasyonlarla baskı altına giren şüpheliler, Karaal'i son olarak Tuzla'da bulunan boş bir fabrikaya götürdü.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

"BURASI BOŞ BİR YER, CESEDİ 45 GÜN SONRA ZOR BULURLAR"

İddialara göre burada Karaal'in başına Balıkesir'den getirilen Yusuf A. bırakıldı. Şüphelilerin Yusuf A.'ya, "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dedikleri öğrenildi. Kaçırılan Erhan Karaal'in de bu konuşmaları duyduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

FİDYE İSTEMEYE FIRSAT BULAMADILAR

Şüpheliler tetikçiye bu talimatı verdiği sırada çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek bulunabilecekleri 19 ayrı adrese operasyon düzenledi.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı

Son olarak Tuzla'daki adresi belirleyen polis ekipleri, şüphelilerin aileden yeniden fidye istemesine fırsat vermeden operasyon düzenleyerek Erhan Karaal'i kurtardı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar talimatı
#İSTANBUL