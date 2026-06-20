Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye "kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar" talimatı
SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye "kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar" talimatı
İstanbul Maltepe'de evinin önünden zorla kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı kurtarma operasyonunun altından korkunç bir plan çıktı. Aileden fidye koparmak için kurulan tuzağın detayları gün yüzüne çıkarken, Balıkesir'den özel olarak getirilen sabıkalı tetikçiye verilen o talimat duyanları şoke etti. Peki, polis ekipleri film sahnelerini aratmayan o operasyonda nelere ulaştı? İşte akıllara durgunluk veren olayın perde arkası...
Giriş Tarihi: 20.06.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 12:11