SON DAKİKA: İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasında detaylara SABAH ulaştı! Tetikçiye "kafasına sık, 45 gün cesedini bulamazlar" talimatı

"BURASI BOŞ BİR YER, CESEDİ 45 GÜN SONRA ZOR BULURLAR"

İddialara göre burada Karaal'in başına Balıkesir'den getirilen Yusuf A. bırakıldı. Şüphelilerin Yusuf A.'ya, "Biz aileden tekrar fidye isteyeceğiz. Fidyeyi vermezlerse sana haber ederiz. Sen de kafasına sıkarsın. Burası boş bir yer, cesedi 45 gün sonra zor bulurlar. Biz de izimizi kaybettiririz. Bizi bulamazlar" dedikleri öğrenildi. Kaçırılan Erhan Karaal'in de bu konuşmaları duyduğu öğrenildi.