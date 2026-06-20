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Son Dakika | İBB’Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal neden ve nasıl kaçırıldı? Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı
Son Dakika | İBB’Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal neden ve nasıl kaçırıldı? Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı
Son dakika haberi! İBB'ye bağlı Kültür A.Ş.'nin yöneticisi Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Karaal'ın kaçırılma nedeninin, bir şirketin verdiği rüşvetin iadesini istemesi nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 20.06.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 07:09