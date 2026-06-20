Son Dakika | İBB’Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal neden ve nasıl kaçırıldı? Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı

Şüphelilerin Karaal'ın eşini arayıp 'Sizde para vardır, bize para gönderin' diyerek fidye istedikleri öğrenildi.

YEREBATAN DETAYI

Karaal'ın arkadaşı ifadesinde; Karaal'ın üstündeki yöneticilerin davalar nedeniyle tutuklanmasının ardından yetki sahibi olduğunu anlattı. Yerebatan Sarnıcı'nın devredilmesinin ardından ihale yoluyla çalıştıkları müteahhitlerin "Biz bu ihaleler için para ödedik" diyerek sorun çıkardıklarını anlattı. Bunun üzerine 2 müteahhit ve eski Kültür A.Ş. çalışanı gözaltına aldı.