SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den net mesaj! Yeni nesil çeteler nefes alamayacak...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun da aralarında bulunduğu gazete ve televizyonların temsilcileriyle kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Bakan Çiftçi 'Yeni Nesil Suç Örgütleri' olarak nitelendirilen sokak çeteleriyle ilgili mücadele mesajı verdi.

ANKARA
Giriş Tarihi: 24.04.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 06:45
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırıların ardından okul güvenliğini bütün boyutlarıyla yeniden ele aldıklarını belirtti. Yeni güvenlik tedbirlerine ilişkin 81 il valiliğine genelge göndereceklerini açıklayan Çiftçi, okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğünün artırılacağını kaydetti.

Çiftçi, "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak niteledikleri sokak çetelerine ilişkin şu çarpıcı profil tespitini paylaştı:

"Bugün ortaya çıkan yapılar, geçmişin klasik mafya yapılarından farklı özellikler taşıyor. Kendilerine çizgi film karakterlerinden ya da takma isimlerden esinlenerek adlar veriyorlar. Gösterişi, sosyal medya görünürlüğünü ve korku yaymayı bir yöntem olarak kullanıyorlar. Yaş ortalamaları düşüyor, hızlı para kazanma hevesi öne çıkıyor. Dijital platformları hem propaganda hem de suç gelirleri bakımından daha yoğun kullanıyorlar. Sabit merkezleri zayıf, örgütsel bağları daha gevşek, hareket tarzları daha öngörülemez. Bu nedenle bunlarla mücadele de klasik yöntemlerle sınırlı kalamaz."

2026 yılında 274 organize suç çetesine yönelik 676 operasyon yaptıklarını işaret eden Çiftçi, 4 bin 963 kişinin gözaltına alındığını, 2 bin 219 tutuklama yapıldığını ve 1129 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Çiftçi, "Operasyon yapılan suç çeteleri; 191 KOM, 41 narkotik ve 42 siber bağlantılı organize suç örgütlerinden oluşuyor. Sokaklarımızı, mahallelerimizi ve gençlerimizi bu yapılara teslim edemeyiz. 2026, sokak çetelerine alan bırakmadığımız yıl olacaktır; mahallelerimizin huzurunu suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

'DOKU' İÇİN ÖZEL EKİP

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasında tüm iddiaların titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. 20 Nisan 2026 tarihli onayla da olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirildi" dedi. Firari şüpheli Umut Altaş'ın da yakalanıp Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Çiftçi belediyelere yönelik işlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikâyet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yapıldığını savundu. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldüğüne dikkati çeken Çiftçi, "Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi" dedi.

