SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den net mesaj! Yeni nesil çeteler nefes alamayacak...

'DOKU' İÇİN ÖZEL EKİP

Bakan Çiftçi, Gülistan Doku soruşturmasında tüm iddiaların titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. 20 Nisan 2026 tarihli onayla da olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirildi" dedi. Firari şüpheli Umut Altaş'ın da yakalanıp Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Çiftçi belediyelere yönelik işlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikâyet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yapıldığını savundu. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldüğüne dikkati çeken Çiftçi, "Bunların 1535'i hakkında soruşturma izni verildi" dedi.