Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

Son dakika haberi: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının 2. celsesinin 29. gününde tutuksuz sanık reklamcı Hasan Özsoy savunma yaptı. Savcılıktaki etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu belirten Özsoy, kirli çarkı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İBB Kültür A.Ş.'deki gizemli flaş bellek teslimatından %10 komisyonlu fatura oyunlarına, 150 milyon TL'lik gayriresmî ortaklıktan ihalelerdeki yan teklif vurgununa kadar birçok skandal detay mahkeme tutanaklarına girdi.

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Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 06.10.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 14:56
Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

Son dakika haberi... Tutuksuz sanık Hasan Özsoy, savcılık aşamasında verdiği etkin pişmanlık ifadelerini yineleyerek, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandım. O aşamada verdiğim ifadelerin arkasındayım. Kendi yaptığım işlemler konusunda bildiklerimi açıkça anlattım, gerçek dışı olduğunu bildiğim hususları bugün inkar etmiyorum" dedi.

Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

KÜLTÜR A.Ş.'DE GİZEMLİ FLAŞ BELLEK TRAFİĞİ

Duruşma savcısının İBB Kültür A.Ş. üzerinden yürütülen evrak ve veri trafiğine ilişkin sorularını yanıtlayan Özsoy, skandalın arka planını anlattı. İş insanı Eyüp Subaşı'nın talimatıyla hareket ettiğini belirten Özsoy, "Eyüp Subaşı beni aradığında Topkapı'ya gittim. Kültür A.Ş. Sanat Yönetmeni Habibe İlknur Kaya ile görüşmemi söyledi. Orada kapalı zarf içerisinde bir emanet, yani flaş bellek vardı. Onu alıp Eyüp Subaşı'na teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

Olayın 2020 yılı Ekim-Aralık döneminde mesai bitiminde Kültür A.Ş. yerleşkesinde gerçekleştiğini belirten Özsoy, kamera ve HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

YÜZDE 10 KOMİSYON VE BANKADAN ÇEKİLİP ELDEN VERİLEN PARALAR

Soruşturma dosyasındaki hayali ve komisyonlu fatura trafiğine de değinen itirafçı Özsoy, finansal usulsüzlükleri açık etti. Duruşma savcısının fatura ve %10 komisyon meselesini sorması üzerine Özsoy, "Panoffect'le bir ticari ilişkimiz vardı. Açık varsa (örneğin 500 bin TL veya 1 milyon TL) bunu fazladan kesmemi söylemişti, ben de buna istinaden kesmiştim. Şirket hesabıma para yatırılıp, daha sonra bu parayı çekip elden teslim ettiğim durumlar olmuştur" şeklinde konuştu.

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Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

150 MİLYON LİRALIK GAYRİ RESMÎ ORTAKLIK

Özsoy, örgütle iltisaklı Panoffect firması ve sanıklardan Alper Aydın arasındaki finansal ilişkiyi de deşifre etti. Eyüp Subaşı'nın seçim sonrasında üst geçit ve aydınlatma direkleri ihalelerini aldığını öne sürdüğünü belirten Özsoy, Subaşı'nın maddi sıkıntıya girmesinin ardından reklam alanında faaliyet gösteren bir diğer iş insanı Alper Aydın'ın 150 milyon TL vererek şirkete gayriresmî ortak olduğunu duyduğunu ve bunu savcılık ifadesinde de açıkladığını belirtti.

Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

İHALELERDE "YAN TEKLİF" KUMPASI

Mahkemede ihaleli işlerdeki usulsüzlükler de gündeme geldi. Duruşma savcısının "yan teklif" sorusuna yanıt veren Hasan Özsoy, Panoffect firması Genel Müdürü Samet Baydar'ın kendisini aradığını belirterek, "Bana bir Excel tablosu göndereceğini, çıktısını alıp kaşe-imza yaparak kendisine geri göndermemi istedi. Nedeni sorduğumda bunun ihale için 'yan teklif' olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı. Savcının, 'Bu yan teklif meselesi sektörde çok sık olur muydu?' sorusunu ise Özsoy, "Gıyaben olurdu, evet' diye yanıtladı.

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