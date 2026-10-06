Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu

Olayın 2020 yılı Ekim-Aralık döneminde mesai bitiminde Kültür A.Ş. yerleşkesinde gerçekleştiğini belirten Özsoy, kamera ve HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

YÜZDE 10 KOMİSYON VE BANKADAN ÇEKİLİP ELDEN VERİLEN PARALAR

Soruşturma dosyasındaki hayali ve komisyonlu fatura trafiğine de değinen itirafçı Özsoy, finansal usulsüzlükleri açık etti. Duruşma savcısının fatura ve %10 komisyon meselesini sorması üzerine Özsoy, "Panoffect'le bir ticari ilişkimiz vardı. Açık varsa (örneğin 500 bin TL veya 1 milyon TL) bunu fazladan kesmemi söylemişti, ben de buna istinaden kesmiştim. Şirket hesabıma para yatırılıp, daha sonra bu parayı çekip elden teslim ettiğim durumlar olmuştur" şeklinde konuştu.