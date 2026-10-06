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Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu
Son Dakika | İmamoğlu Suç Örgütü Davası! Reklamcı Hasan Özsoy itiraf etti: Gizemli flaş bellek, fatura oyunu, yan teklif vurgunu
Son dakika haberi: "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının 2. celsesinin 29. gününde tutuksuz sanık reklamcı Hasan Özsoy savunma yaptı. Savcılıktaki etkin pişmanlık ifadesinin arkasında olduğunu belirten Özsoy, kirli çarkı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İBB Kültür A.Ş.'deki gizemli flaş bellek teslimatından %10 komisyonlu fatura oyunlarına, 150 milyon TL'lik gayriresmî ortaklıktan ihalelerdeki yan teklif vurgununa kadar birçok skandal detay mahkeme tutanaklarına girdi.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 14:56