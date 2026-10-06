SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında yeni detay! Para kulelerinde bir itiraf daha: Paraları Fatih Keleş getirdi

Son dakika haberi: Duruşma savcısının "Bu paralar il binasına nasıl getirildi?" sorusunu yanıtlayan Poyraz, "Görüntülerde de gördünüz zaten... Fatih Bey bizim partilimizdir. Fatih Keleş getirdi. Biz de oradaydık sadece o kadar" ifadelerini kullanarak paraların Keleş tarafından taşındığını mahkeme tutanaklarına geçirdi.