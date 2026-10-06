Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında yeni detay! Para kulelerinde bir itiraf daha: Paraları Fatih Keleş getirdi
SON DAKİKA | İmamoğlu Suç Örgütü davasında yeni detay! Para kulelerinde bir itiraf daha: Paraları Fatih Keleş getirdi
Son dakika haberi: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 2. celsesinin 28. gününde tutuksuz sanık eski CHP İstanbul Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, hâkim karşısına çıktı. Poyraz çapraz sorguda, kamuoyunda infial yaratan balya balya paraları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası tutuklu Fatih Keleş'in getirdiğini itiraf etti.
Giriş Tarihi: 06.10.2026 07:39
Güncelleme Tarihi: 06.10.2026 07:40