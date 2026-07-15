Son dakika | İş insanı Esin Önder Çağlayan’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 70 milyon dolar borç gönderdim

"HALUK BANA KRİPTO PARA PLATFORMU KURACAĞINI SÖYLEDİ"

Çağlayan, ''Yaptığımız görüşmede bir Kripto Para Platformu kuracağını, bu platformu dünya geneline yayacağını, hatta Avrupa Birliği ülkelerinde ödeme yöntemi olarak kullanılacak bir kripto para olacağını söyledi. Ayrıca bu projenin bir yardım projesi olacağını söyledi fakat ben bu projeye inanmadım ama yine de projenin bir sosyal yardım platformu olacağını düşünerek yine Y.K.'nin banka hesabına yaklaşık 6 milyon dolar ilerleyen süreçte bu parayı da geri alamadım. İlerleyen dönemlerde Haluk beni sürekli oyalamaya başladı. Benden almış olduğu borç paraları bana geri ödemedi" dedi.

''BORÇLARININ KARŞILIĞINDA ÜZERİME GAYRİMENKULLERİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ''

Çağlayan ifadesinin devamında, ''Borç paraların karşılığında bana müteahhitlerden birçok gayrimenkul alacağı olduğunu, benim borçlarıma karşılık olarak bu gayrimenkullerin devirlerini benim üzerime yapacağını söyledi. Ben de uzun bir süredir Haluk'a borç olarak gönderdiğim için bu paraları geri alamadığım teklifi kabul ettim. Bu gayrimenkullerin Haluk tarafından nasıl ve ne şekilde elde edildiğini bilmiyorum. Yalnızca Haluk bana bu gayrimenkullerin asistanı ve muhasebecisi Y.K. tarafından benim üzerime devredileceğini söyledi. Bunun üzerine Y.K. tarafından ilerleyen süreçlerde benim üzerime hatırladığım kadarıyla 62-63 adet gayrimenkul devri gerçekleştirildi" dedi.