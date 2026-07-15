Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | İş insanı Esin Önder Çağlayan'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç gönderdim
Son dakika | İş insanı Esin Önder Çağlayan'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç gönderdim
Son dakika haberi: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı. İş insanı Esin Önder Çağlayan Haluk Levent'e farklı tarihlerde milyonlarca dolar borç para gönderdiğini söyledi. Çağlayan, dolandırıldığını ve Haluk Levent'ten şikayetçi olduğunu ifade etti. İşte şaşkına çeviren detaylar!
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 16:15