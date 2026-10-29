SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

SON DAKİKA… İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 170'den fazla yolcu yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken faciayla ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Her şey Urda Tren İstasyonundaki sistem hatası sonrası yaşandı. Iryo treni, yaşanan arıza nedeniyle 'hareket edemediğini' bildirmesine rağmen teknisyen Renfe trenine normal hızla devam et talimatı verince feci kaza yaşandı. Öte yandan kazayla ilgili ses kayıtları da ortaya çıktı. İşte detaylar…