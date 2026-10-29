Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

SON DAKİKA… İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu 68 kişi hayatını kaybetti, 170'den fazla yolcu yaralandı. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken faciayla ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Her şey Urda Tren İstasyonundaki sistem hatası sonrası yaşandı. Iryo treni, yaşanan arıza nedeniyle 'hareket edemediğini' bildirmesine rağmen teknisyen Renfe trenine normal hızla devam et talimatı verince feci kaza yaşandı. Öte yandan kazayla ilgili ses kayıtları da ortaya çıktı. İşte detaylar…

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İHA
Giriş Tarihi: 29.10.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 08:45
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

SON DAKİKA… İspanya'da Madrid'den Sevilla'ya giden iki yüksek hızlı tren dün yerel saatle 08.54'te Castilla La Mancha bölgesine bağlı Toledo ilindeki Urda Belediyesi'nde çarpıştı. 397 yolcunun bulunduğunu Renfe treninin, 1'i bebek olmak üzere 147 kişinin bulunduğu Iryo trenine arkadan çarptı. Iryo treninin bazı vagonları şarampole yuvarlandı. Feci kazada 68 kişi hayatını kaybetti, 170'den fazla yolcu yaralandı.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

FACİADA KORKUNÇ DETAYLAR: O HATA FACİAYI GETİRDİ

Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilirken faciayla ilgili kan donduran detaylar da ortaya çıktı. İspanya'nın en önemli gazetelerinden El Paris 68 kişinin ölümü 15'i ağır 50'den fazla yolcunun yaralandığı kaza sırasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını paylaştı.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

SİSTEM ARIZASI SONRASI TÜM TRENLER DURDU AMA…

Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonunda sistem arızası yaşandı. Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu. Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonunun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı.

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SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

Ses kayıtlarına göre durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha'daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasındaki bir görüşme gerçekleşti. Atocha'daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e yeniden başlaması emrini verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden yaptı.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

HER ŞEY 5 DAKİKA İÇİNDE YAŞANDI

Iryo treninin makinisti de "normal sürüşe" devam etme emrini aldı ancak 7 dakika sonra treni yeniden çalıştıramadığı için hâlâ durduğunu bildirdi. Ancak buna rağmen AVE trenine normal hızda devam et talimatı verildi. Iryo makinistinin halen durduğu bildirimden çarpma anına kadar geçen 5 dakikada da herhangi uyarı yapılmadığı için korkunç kaza meydana geldi.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

İŞTE O SES KAYITLARI!

El Pais gazetesinde konuşmaların dökümü ise şu şekilde verildi.

AVE Makinisti ile Atocha Merkez görüşmesi:

-Evet

-Saat 08.36'da.

-Evet

-2080 numaralı tren makinisti. LZB'yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. Ardından BSL'nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin

-Normal hızda mı?

-Evet.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

Iryo ile Atocha Merkez Görüşmesi:

Saat 08.41: Iryo ile ilk görüşme

-Günaydın, Atocha. BSL'de seyir halindeyken sinyal kaybı yaşadım. Önümdeki araç 113 numaralı şeritte 200'ün üzerinde hızla ilerliyor. Ancak sinyali alamadım. Durmuş durumdayım. Urda girişinde.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

ATOCHA ANA MERKEZ'DE GÖREVLİLERİN İFADESİ ALINDI

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında ağır kusuru ortaya çıkan Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde görevli tüm çalışanların ifadesi alındı.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

EKİPLER BÖLGEDE CESET VE YARALI ARIYOR

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında bir gün geride kalırken gece boyunca arama kurtarma çalışmaları devam etti. İş makinaları ve bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında ceset ve yaralı aradı. Helikopter dron arama köpekleri dahil tüm imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu açıklandı. 36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu bu nedenle kendisinin de makinistliği seçtiği belirtildi. Kazada stajyer makinist David Cabanas'ın öldüğü ifade edildi.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Ancak buna rağmen İspanya dışında veya kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrıda bulunuyor. Kazaya karışan şirketlerden biri olan Renfe ise Aralık ayına kadar Madrid Endülüs tren seferleri için bilet satışını durdurdu.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

15 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin Castilla La Mancha bölgesinde çarpıştığı kazada can kaybı arttı. Castilla La Mancha Özerk Bölgesi Başkanı Emiliano Garca-Page, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiğini bildirdi. Acil servis yetkilileri, 77 kişinin hastanede olduğunu belirtirken, İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia ise 15 kişinin "ağır yaralı" olduğunu söyledi.

İ

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

İSPANYA'DA 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise kazanın yaşandığı Urda'yı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Sanchez, tren kazasının meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti ve ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

Sanchez, "Bugün İspanya yasta. Bütün İspanya yasta" diyerek hayatını kaybedenlerin aileleriyle "tam dayanışma" içinde olduğunu belirtti. Sanchez, "Bugün yaşamını yitiren her bir insanın arkasında paramparça olmuş hayatlar, yıkılmış aileler var. Ayrıca sevdiklerinin nerede olduğunu henüz bilmeyen ailelerin yaşadığı büyük bir endişe var. Ve elbette, tüm İspanyol toplumunun doğal olarak paylaştığı çok ama çok büyük bir acı var" dedi.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

"SORUMLULARDAN HESAP SORULACAK"

Sanchez, yetkililerin kazanın nedenini belirlemek için çalıştığını söyleyerek herhangi bir kusur tespit edilmesi halinde "hesap sorulacağını" vurguladı. Sanchez, "Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir ihmal varsa bunu ortaya çıkaracağız. Güvenlik ve emniyet sisteminde kusurlar varsa, sorumlulardan hesap sorulacak. Yüksek hızlı demiryolu ağımızda aynı yıl içinde iki korkunç trajedi yaşadığımız açıktır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

Sanchez, İspanya'nın demiryolu sistemine olan güveni yeniden tesis etmek adına emniyeti "daha da artırması" gerektiğini belirterek, "İspanya gibi bir ülke, aynı yıl içinde iki yüksek hızlı tren kazasını kabul edemez. Bu nedenle uygun olan tüm tedbirleri alacağız" dedi.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

Kazanın nedenine ilişkin değerlendirmede bulunmanın "kendisinin yetkisinde olmadığını" kaydeden Sanchez, bu konunun demiryolu ağı işletmecileri ile ülkenin Bağımsız Demiryolu Kazaları İnceleme Komisyonu tarafından soruşturulacağını sözlerine ekledi.

SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!
#İSPANYA #MADRİD #HIZLI TREN