SON DAKİKA… İspanya’da 68 kişinin öldüğü hızlı tren kazasında kan donduran hata! Teknisyeni talimatı faciaya getirdi: İşte o ses kayıtları!

Sanchez, "Bugün İspanya yasta. Bütün İspanya yasta" diyerek hayatını kaybedenlerin aileleriyle "tam dayanışma" içinde olduğunu belirtti. Sanchez, "Bugün yaşamını yitiren her bir insanın arkasında paramparça olmuş hayatlar, yıkılmış aileler var. Ayrıca sevdiklerinin nerede olduğunu henüz bilmeyen ailelerin yaşadığı büyük bir endişe var. Ve elbette, tüm İspanyol toplumunun doğal olarak paylaştığı çok ama çok büyük bir acı var" dedi.