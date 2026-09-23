Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İspanya'da kanlı pusu: 'Çingene Ümit'e restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

SON DAKİKA! İspanya'da kanlı pusu: "Çingene Ümit"e restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

Türkiye'deki uyuşturucu savaşlarıyla tanınan "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın, Malaga'nın en işlek bölgesinde kurşun yağmuruna tutuldu. Yüzünden vurularak ağır yaralanan Yalçın'a yönelik saldırının, kayıp 600 kilo kokain ve Daltonlar çetesinin intikamıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. İsveçli kiralık katillerin sırrı ve Avrupa'ya sıçrayan mafya savaşının karanlık detayları gün yüzüne çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 23.09.2026 16:51 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:55
SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?
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Kanlı saldırı, dün gece saat 22.30 sularında Malaga kentinin popüler sahil bölgesi Muelle Uno'daki, marina alışveriş bölgesinde bulunan Lounge Bar Plaza isimli restoranda meydana geldi. İddiaya göre birkaç gün önce o bölgede bir otele yerleşen "Çingen Ümit" lakaplı Ümit Yalçın akşam saatlerinde ikisi kadın 3 kişiyle birlikte lüks otomobiliyle alışveriş merkezine geldi ve aracını kapalı otoparka park etti.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

YÜZÜNE ATEŞLEDİ

Alışveriş merkezinde bulunan restoranın açık terasına geçen Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte yemeğe oturdu. Bu sırada restoranın merdivenlerinden koşarak terasa geçen iki saldırgan, herkesin bağırışları arasında Yalçın'ın yüzüne doğrulttuğu silahı peş peşe ateşledi. Saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, kanlar içinde yere yığılan Yalçın'a ilk müdahaleyi restoran çalışanları yaptı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yüzünden ağır yaralanan Yalçın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

MASKESİZ GELDİLER

Saldırının hemen ardından polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırı sırasında restoranın soğuk hava deposuna saklandığı ortaya çıkan Yalçın'ın erkek arkadaşının ve müşterilerin ifadelerine başvuruldu. Yalçın'ın restorana geldiği lüks aracın park edildiği yeraltı otoparkı kameraları ve limandaki tüm işletmelerin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde saldırganların maske takmadıkları ve rahat hareket ettikleri belirlendi.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

KAMERALAR VE ÇEVRE YOLLARI ABLUKA ALTINDA

Güvenlik kameralarından yola çıkan polis, saldırganların liman rıhtımından koşarak Malaga Parkı'na çıktıklarını ve yoğun ağaçlık alana girerek izlerini kaybettirdiklerini tespit etti. Tetikçilerin merdivenlerden yukarı kaçtığını belirlemesinin ardından bölgede adeta insan avı başlatıldı. Limanın üst kısmındaki tüm otopark çıkışlarını, cadde kameralarını ve çevre yolları abluka altına alındı. Saldırganların kaçış rotasını havadan tespit edebilmek amacıyla bölgeye polis helikopterleri sevk edildi ve Malaga semalarında geniş çaplı bir tarama yapıldı. Ancak saldırganlara ulaşılamadı.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

BİR HAFTA ÖNCE YANLIŞLIKLA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan saldırıyla ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Saldırıdan 5 gün önce Yalçın'ın vurulduğu yere iki kilometre uzaklıkta ilginç bir saldırının daha gerçekleştiği, İsveç'den geldikleri tespit edilen 3 kiralık katilin, oturdukları kafeye yakın bir bölgede bir gencin her gün aynı saatte sigara içmesinden şüphelenerek onu kurşuna dizdikleri belirlendi. Kısa bir süre sonra yakalanan saldırganlar, ifadelerinde çocuğu giydiği kıyafetlerin rengi nedeniyle rakip çete üyesi sandıklarını ve sırtındaki çantasında silah taşıdığını düşündüğü için öldürdüklerini itiraf etti.

ÇETE BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Polis, bu kişilerin Yalçın'ı öldürmeye gelen ilk infaz timi olduğunu belirlerken, vurulan Ümit Yalçın'ın geçmişi ve saldırının arkasında olduğu düşünülen uluslararası çete bağlantıları da mercek altına alındı.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

İŞTE O KANLI GEÇMİŞ

Fenerbahçe tribünlerinin ve Genç Fenerbahçeliler (GFB) grubunun kurucu isimlerinden olan, "Çingene Ümit" lakabıyla bilinen Ümit Yalçın'in ismi ilk kez 2016 yılında İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu hattındaki uyuşturucu ticaretinin hakimiyeti için gerçekleşen kanlı eylemlerle gündeme geldi. Yalçın, 2016 yılında çıkan uyuşturucu savaşlarında İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Yanında bulunan Orhan Korkmaz, Yalçın'ın önüne atlayarak onun canını kurtardı. Bu olay, çeteler arasındaki açık savaşın ve cinayet serisinin başlangıcı kabul edildi. Bu saldırının hemen ardından tetikçi U.L., Ümit Yalçın'ın adamları tarafından vurularak öldürüldü. Bu cinayetten sonra U.L.'nin yakınları ile Ümit Yalçın grubu arasında doğrudan bir kan davası başladı. Yaşanan bu cinayet zincirinin ardından Ümit Yalçın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

"ÖLDÜRÜLECEĞİM DEDİ ÖLDÜRÜLDÜ"

28 Mayıs 2017'de İlk saldırıda Ümit Yalçın'ı kurtaran Orhan Korkmaz'ın kardeşi Barış Korkmaz, ağabeyinin ölüm talimatını aslında çete içindeki isimlerin verdiğini iddia etti ve çevreye "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ümit Yalçın'dır" mesajı bıraktı. Bu olaydan kısa süre sonra Barış Korkmaz uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

BÜYÜK "ÇİNGENE ÜMİT" OPERASYONU

18 Nisan 2019'da İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Bağcılar, Bahçelievler ve Zeytinburnu eksenindeki uyuşturucu ağı ve işlenen 4 cinayet ile 3 cinayete teşebbüs suçlamasıyla düğmeye bastı. Cezaevindeki Ümit Yalçın'ın yönetimindeki çeteye yapılan baskınlarda 50'den fazla kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilenlerden 44'ü tutuklandı. Bu operasyonda polis, çatışmalarda delmesi imkansız kabul edilen çelik yelekleri bile delebilen "zehirli mermiler" ele geçirdi.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

"MEKS" VE "ŞİRİNLER" ÇATIŞMASI

2021 yılının Kasım ayında Emniyet birimleri, cezaevindeki Ümit Yalçın'ın grubu ("Çingeneler") ile yurt dışına kaçan "Max" lakaplı Mehmet Sabri Ş.irin'in grubu ("Şirinler") arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan alan hakimiyeti nedeniyle yeni bir sokak savaşı ve çatışma hazırlığı yapıldığını tespit ederek taraflara yönelik operasyon düzenledi. Onlarca kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

600 KİLO UYUŞTURUCU İÇİN KAÇIRILDI

Türkiye'de yürütülen büyük çaplı çete davalarında sanık olarak yer alan Yalçın, tutuklanacağını anlayınca 2024 yılında yurtdışına kaçtı. Yalçın'ın ismi 2025 yılında Güney Amerika'dan Avrupa'ya uzanan kokain ticareti ve ortadan kaybolan 600 kilo uyuşturucuyla tekrar gündeme geldi.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

İddiaya göre Güney Amerika'dan İspanya limanlarına sokulmak istenen yaklaşık 600 kilogramlık büyük bir kokain sevkiyatının yerini öğrenmek, hem de uyuşturucu ticaretinden elde edilen milyonlarca avroluk nakit paraya el koymak isteyen uluslararası mafya grubu, Ümit Yalçın'ı kaçırdı. Günlerce rehin tutulan ve bu süre zarfında ağır işkencelere maruz kalan Yalçın, cebine yerleştirilen bir itiraf mektubuyla yaralı halde polisin bulabileceği bir noktaya atıldı.

SON DAKİKA! İspanya’da kanlı pusu: Çingene Ümite restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

CANER KOÇER ÖLDÜRÜLDÜ

İspanya'da yaşanan bu kaçırılma ve uyuşturucu savaşı, iddiaya göre Ümit Yalçın'ı Şirinler, Casperlar veÇirkinler grubuyla büyük bir intikam ittifakı kurmaya itti. Bu ittifak sonrası Daltonlar çetesinin yöneticisi Caner Koçer, Ağustos 2025'te Malaga'da öldürüldü.

#TÜRKİYE #İSPANYA