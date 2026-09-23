SON DAKİKA! İspanya'da kanlı pusu: "Çingene Ümit"e restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?

BİR HAFTA ÖNCE YANLIŞLIKLA BİR ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan saldırıyla ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Saldırıdan 5 gün önce Yalçın'ın vurulduğu yere iki kilometre uzaklıkta ilginç bir saldırının daha gerçekleştiği, İsveç'den geldikleri tespit edilen 3 kiralık katilin, oturdukları kafeye yakın bir bölgede bir gencin her gün aynı saatte sigara içmesinden şüphelenerek onu kurşuna dizdikleri belirlendi. Kısa bir süre sonra yakalanan saldırganlar, ifadelerinde çocuğu giydiği kıyafetlerin rengi nedeniyle rakip çete üyesi sandıklarını ve sırtındaki çantasında silah taşıdığını düşündüğü için öldürdüklerini itiraf etti.

ÇETE BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Polis, bu kişilerin Yalçın'ı öldürmeye gelen ilk infaz timi olduğunu belirlerken, vurulan Ümit Yalçın'ın geçmişi ve saldırının arkasında olduğu düşünülen uluslararası çete bağlantıları da mercek altına alındı.