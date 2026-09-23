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SON DAKİKA! İspanya'da kanlı pusu: 'Çingene Ümit'e restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?
SON DAKİKA! İspanya'da kanlı pusu: "Çingene Ümit"e restoranda infaz girişimi! Arkasından hangi çete çıktı?
Türkiye'deki uyuşturucu savaşlarıyla tanınan "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın, Malaga'nın en işlek bölgesinde kurşun yağmuruna tutuldu. Yüzünden vurularak ağır yaralanan Yalçın'a yönelik saldırının, kayıp 600 kilo kokain ve Daltonlar çetesinin intikamıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. İsveçli kiralık katillerin sırrı ve Avrupa'ya sıçrayan mafya savaşının karanlık detayları gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 16:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 16:55