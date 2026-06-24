Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

SON DAKİKA… Isparta'da Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'ın 23 Haziran'da araç içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı. İkilinin sır ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada, ön otopsi raporu ortaya çıktı. Alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına yollandı. İşte detaylar

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:28
SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

SON DAKİKA… Yapılan araştırmada iki gençten 22 Haziran günü saat 18.00 sıralarında haber alındı. Yakınlarının uzun süre ulaşamadığı çocuklarını telefonlarının aracın ön kısmında bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

İddiaya göre gençlerin bulunduğu araç, ertesi gün saat 14.00 sıralarında yoldan geçen bir vatandaşın dikkatini çekti. Araç içerisinde hareketsiz halde bulunan iki kişiyi fark eden vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

HİÇBİR BULGUYA RASTLANAMADI

Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

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SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

Yetkililerden alınan bilgiye göre, gençlerden alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına gönderildi. Gençlerin kesin ölüm nedeninin yapılacak toksikolojik ve laboratuvar tetkikleri sonucu belirleneceği öğrenildi.

SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

ISPARTA VE AFYONKARAHİSAR'I YASA BOĞDU

Büyük üzüntüye neden olan olayın ardından üniversiteyi Eğirdir'de okuyan Cansu Zengin için cenaze namazı ikindi namazına müteakip Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılındıktan sonra Çay İlçe Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

Eğirdir'de esnafın oğlu olan Ufuk Erdoğan'ın cenazesi ise ikindi namazına müteakip Eğirdir Hızırbey Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Burhan Çavuş Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…
SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…
#ISPARTA #ANTALYA