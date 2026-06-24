Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

SON DAKİKA… Isparta’da Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan otomobilde ölü bulunmuştu! Sır olayda yeni gelişme: Ön otopsi raporu açıklandı…

SON DAKİKA… Isparta'da Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'ın 23 Haziran'da araç içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı. İkilinin sır ölümüyle ilgili yapılan soruşturmada, ön otopsi raporu ortaya çıktı. Alınan biyolojik numuneler detaylı inceleme yapılmak üzere Antalya ve İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlıklarına yollandı. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:28