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SON DAKİKA | Isparta'da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

Son dakika haberi: Isparta'da, bir otomobilin içinde cesetleri bulunan Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın ölümüyle ilgili gözler otopsiye çevrildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde aracın bagaj kapağının açılamadığı için ölümün gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:48 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:50
SON DAKİKA | Isparta’da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

Son dakika haberi: Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan (23), geçen pazartesi günü Akpınar Köyü yakınlarındaki otomobilin içerisinde ölmüş olarak bulundu.

SON DAKİKA | Isparta’da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

İlk incelemelerde araçta ateşli silah veya kesici-delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

SON DAKİKA | Isparta’da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

HAVASIZ MI KALDILAR?

Jandarma ekiplerinin aynı marka ve model araç üzerinde yetkili bayide yaptığı teknik incelemede, bagaj kapağının içeriden açılmasını sağlayacak herhangi bir kol veya düğmenin bulunmadığı, bu nedenle kapağın içeriden açılamadığı tespit edildi.

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SON DAKİKA | Isparta’da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

Bu bulgular doğrultusunda, gençlerin aracın arka bölümünde uyudukları ve havasız kalmaları sonucu yaşamlarını yitirmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.

SON DAKİKA | Isparta’da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

Kesin ölüm nedeni ise otopsi ve adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA | Isparta’da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

Cansu Zengin Çay İlçe Mezarlığı'nda, Ufuk Erdoğan ise Eğirdir ilçesindeki Burhan Çavuş Mezarlığı'nda dün ikindi namazını müteakip toprağa verildi.

#ISPARTA