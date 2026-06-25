SON DAKİKA | Isparta’da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside

HAVASIZ MI KALDILAR?



Jandarma ekiplerinin aynı marka ve model araç üzerinde yetkili bayide yaptığı teknik incelemede, bagaj kapağının içeriden açılmasını sağlayacak herhangi bir kol veya düğmenin bulunmadığı, bu nedenle kapağın içeriden açılamadığı tespit edildi.