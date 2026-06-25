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SON DAKİKA | Isparta'da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside
SON DAKİKA | Isparta'da Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan araç içinde ölü bulunmuştu! Bagaj faciasında gözler otopside
Son dakika haberi: Isparta'da, bir otomobilin içinde cesetleri bulunan Cansu Zengin ve Ufuk Erdoğan'ın ölümüyle ilgili gözler otopsiye çevrildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde aracın bagaj kapağının açılamadığı için ölümün gerçekleşmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:50