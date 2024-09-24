İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah’tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası

İsrail son dakika haberlerine konu olmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yükselirken Lübnanlılar göç etmeye başladı. Ölü sayısının 492, yaralı sayısının ise 1645 olduğu bölgede Hizbullah da misilleme saldırılarını gerçekleştiriyor. İşte, bölgede son durum: