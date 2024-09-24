İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah'tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası
Son Dakika Haberleri: İsrail'in aylardır Gazze üzerinde süren zulmü Lübnan'a taşındı. En ölümcül günün kaydedildiği bölgede vurulan 1300 hedefin ardından ölü sayısı 492'ye yükseldi. Orta Doğu'da son durum tüm dünya tarafından takip edilirken gözler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından alınan yeni karara çevrildi. Hizbullah kanadından füze saldırıları ile yanıt verilen ateş hattında halklar yerlerinden ediliyor.
Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:54