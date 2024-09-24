Trend Galeri Trend Yaşam

İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah'tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası

Son Dakika Haberleri: İsrail'in aylardır Gazze üzerinde süren zulmü Lübnan'a taşındı. En ölümcül günün kaydedildiği bölgede vurulan 1300 hedefin ardından ölü sayısı 492'ye yükseldi. Orta Doğu'da son durum tüm dünya tarafından takip edilirken gözler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından alınan yeni karara çevrildi. Hizbullah kanadından füze saldırıları ile yanıt verilen ateş hattında halklar yerlerinden ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.09.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:54
İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah’tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası

İsrail son dakika haberlerine konu olmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yükselirken Lübnanlılar göç etmeye başladı. Ölü sayısının 492, yaralı sayısının ise 1645 olduğu bölgede Hizbullah da misilleme saldırılarını gerçekleştiriyor. İşte, bölgede son durum:

İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah’tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası

İsrail Gazze'ye yönelik saldırıları ardından Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla bölgenin en ölüm gününü yaşattı. "Kuzey Okları" adı verilen saldırıların ardından can kaybı 492'ye yükseldi.

İsrail şimdiye kadar Lübnan'da 1300 noktayı vurdu. Hizbullah ise misilleme saldırılarını gerçekleştiriyor.

Orta Doğu'da yaşanan ateş hattıyla birlikte gözlerin döndüğü ABD'den yeni bir karar geldi.

İşte, bölgeden son dakika haberleri:

İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah’tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası

LÜBNAN'DA GÖÇ BAŞLADI!

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ardından binlerce Lübnanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sürgün ve göçe zorlanan Lübnan halkı daha güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere gidiyor.

İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah’tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası

Evlerinden ayrılan insanların oluşturduğu trafik yoğunluğu kaydedilirken gece saatlerinden sabah saatlerine kadar kalabalığın dağılmadığı da belirtilenler arasında.

İsrail Son Dakika: Lübnanlılar yerlerinden ediliyor! Hizbullah’tan misilleme saldırısı... 492 can kaybı ile en ölümcül gün ve sonrası

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail'in Lübnan üzerinde gerçekleştirdiği saldırılara Hizbullah'tan yanıt geldi. Füzelerle yanıt veren Lübnanlı ekip, kuzeyde bulunan Afula şehrinin batısındaki Megiddo Askeri Havaalanı'nın Fadi 1 ve Fadi 2 füzeleriyle üst üste üç kez bombaladığı belirtti.

SON DAKİKA SON DAKİKA