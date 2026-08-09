Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti
SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'nde "sahte hakim" skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti
Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya tanıklık etti. 2019 yılında meslekten ihraç edilen eski hakim Amil Ece, İstanbul Adliyesi'nde sahte kimlik gösterip kendisini aktif görevde hakim olarak tanıttı ve dosya takibi yapmaya çalıştı. Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık eden sahte hakim adliye yemekhanesinde yakalandı.
Giriş Tarihi: 09.08.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 07:48