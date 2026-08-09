Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'nde 'sahte hakim' skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'nde "sahte hakim" skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi geçtiğimiz günlerde skandal bir olaya tanıklık etti. 2019 yılında meslekten ihraç edilen eski hakim Amil Ece, İstanbul Adliyesi'nde sahte kimlik gösterip kendisini aktif görevde hakim olarak tanıttı ve dosya takibi yapmaya çalıştı. Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık eden sahte hakim adliye yemekhanesinde yakalandı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 09.08.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 07:48
SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’nde sahte hakim skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

Son dakika haberi: İstanbul Adliyesi, geçtiğimiz günlerde film sahnelerini aratmayan bir sahtecilik olayına sahne oldu. 2019 yılında meslekten ihraç edilen 55 yaşındaki eski hakim Amil Ece, yanında bulunan iki kişiyle birlikte kaçakçılık bürosu kalem müdürü Oğuzhan Kötek'in odasına geldi.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’nde sahte hakim skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

Anadolu Adliyesi'nde aktif olarak asliye hukuk hakimliğini sürdürdüğünü söyleyerek sahte kimlik kartını gösterdi. Sonrasında ise yeğeninin şüpheli sıfatıyla bir dosyasının bulunduğunu belirten Ece, dosyanın hangi savcıda olduğunu öğrenmek istedi.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’nde sahte hakim skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak görüşme sırasında Ece ve yanındakilerin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Kalem Müdürü Kötek, şahsa hakimlik sicil numarasını sordu. Soru karşısında tereddüt eden ve geçiştirmeye çalışan Amil Ece, müsaade isteyerek hızla odadan ayrılıp asansörlere yöneldi.

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SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’nde sahte hakim skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

Kalem Müdürü Oğuzhan Kötek vakit kaybetmeden Anadolu Adliyesi'ni arayarak Amil Ece adında aktif bir hakimin bulunup bulunmadığını teyit etti. Adliyeden "böyle bir hakim yok" yanıtını alan Kötek, durumu hemen Başsavcı Vekiline bildirdi.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’nde sahte hakim skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

YEMEKHANEDE YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ve güvenlik ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin adliyenin yemekhane katında olduğunu belirledi. Yemekhanede gözaltına alınmak istenen Amil Ece, polis ekiplerine de zorluk çıkartarak hakim olduğunu iddia etmeyi sürdürdü. Ekiplerin kontrol ettiği kimliğin sahte olduğunun kesinleşmesi üzerine Ece ve beraberindeki şüpheli kişiler gözaltına alındı.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’nde sahte hakim skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

SAHTE HAKİM TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesi sonrası sahte hakim ve 2 arkadaşı tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Amil Ece savcılıktaki ifadesinde, işi hızlandırmak için hakim olduğunu söylediğini menfaatinin bulunmadığını bu nedenle suçlamaları reddettiğini ileri sürdü.

SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi’nde sahte hakim skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

Kimliği ise yerde bulduğunu dile getiren Amil Ece serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede yapılan savunmaların ardından Amil Ece tutuklanırken yanında bulunan 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

#İSTANBUL ADLİYESİ