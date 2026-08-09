SON DAKİKA | İstanbul Adliyesi'nde "sahte hakim" skandalı! Çelişkili ifadeleri ve şüpheli tavırlarıyla kendini açık etti

YEMEKHANEDE YAKALANDILAR



İhbar üzerine harekete geçen polis ve güvenlik ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin adliyenin yemekhane katında olduğunu belirledi. Yemekhanede gözaltına alınmak istenen Amil Ece, polis ekiplerine de zorluk çıkartarak hakim olduğunu iddia etmeyi sürdürdü. Ekiplerin kontrol ettiği kimliğin sahte olduğunun kesinleşmesi üzerine Ece ve beraberindeki şüpheli kişiler gözaltına alındı.