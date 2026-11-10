SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

18 YAŞINDAKİ AYŞENUR KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17), Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç. (17), Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne, B.C. (17) ise Yeşilköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşenur Vatansever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.