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SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…
SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…
SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında Taha Mustafa Z. 4 yayaya çarptı… 3 kişi yaralanırken 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tutuklanan sürücü Taha Mustafa Z.'nin ifadesi şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:47