Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında Taha Mustafa Z. 4 yayaya çarptı… 3 kişi yaralanırken 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tutuklanan sürücü Taha Mustafa Z.'nin ifadesi şaşkınlık yarattı.

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Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 10.11.2026 15:47
SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

SON DAKİKA… Olay, 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç, bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı.

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 4 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

18 YAŞINDAKİ AYŞENUR KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17), Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç. (17), Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne, B.C. (17) ise Yeşilköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşenur Vatansever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

Diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ve aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

KURYELİK YAPAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsünün Taha Mustafa Z. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin kuryelik yaptığı, ayrıca "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha Mustafa Z., "Taksirle öldürme" ve "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

"BİR ANDA ÖNÜME ATLADILAR"

Tutuklanan araç sürücüsü, Taha Mustafa Z. İlk beyanında; "Bir anda yola atladılar önüme çaktılar göremedim. Frene bastım ama duramadım" dediği öne sürüldü.

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan 4 yayaya çarpan hafif ticari aracın neden olduğu feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya aracın çarptığı ve yayaların çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.

SON DAKİKA… İstanbul Bakırköy’de 4 kişiye çarpıp Ayşenur Vatansever’i hayattan koparmıştı! O sürücüden pişkin savunma…

Hayatını kaybeden Ayşenur Vatansever'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan teslim alındı. Genç kız, Zeytinburnu'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.