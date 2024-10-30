SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy'de İETT dehşeti yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Sevinç Tuna'ya otobüs çarptı. Otobüsün altında kalan ve ağır yaralanan Tuna, kurtarılamadı. Şoför ise gözaltına alındı. İşte feci olayın detayları…

Giriş Tarihi: 30.10.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:55