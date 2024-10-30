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SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy'de İETT dehşeti yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Sevinç Tuna'ya otobüs çarptı. Otobüsün altında kalan ve ağır yaralanan Tuna, kurtarılamadı. Şoför ise gözaltına alındı. İşte feci olayın detayları…

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Giriş Tarihi: 30.10.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:55
SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

Korkunç kaza, İstanbul'da Bakırköy'e bağlı Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında trafik ışıklarında meydana geldi.

SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna (80) yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi.

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SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

İETT otobüsünün çarptığı kadın aracın altında kaldı. Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaşlı kadının cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı.

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