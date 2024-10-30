SON DAKİKA... İstanbul Bakırköy’de İETT dehşeti: 80 yaşındaki Sevinç Tuna hayatını kaybetti!

Korkunç kaza, İstanbul'da Bakırköy'e bağlı Çırpıcı Yanyol Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında trafik ışıklarında meydana geldi. Murat Ş. idaresindeki 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü trafik ışıklarında ilerlediği sırada Sevinç Tuna (80) yolun karşısına geçmek istedi. Otobüs şoförü yolda yürüyen kadını fark etmedi. Zeytinburnu'nda İETT dehşeti! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi | Video İETT otobüsünün çarptığı kadın aracın altında kaldı. Otobüsü durduran şoför durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaşlı kadının cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç trafiğine kapalı olan cadde bir süre sonra trafiğe açıldı. ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri kazada Sevinç Tuna'nın hayatını kaybetmesine sebep olan Murat Ş.'yi gözaltına aldı. Murat Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürerken ailesinin ise şoförden şikâyetçi olduğu öğrenildi.