Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

SON DAKİKA… İstanbul Fatih'te bir kuyumcuda çalışan işçi elektrik kesintisini fırsat bilip kendi işyerinden değeri 12 milyon lirayı bulan, 300 adet tam altını çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanan İbrahim K.(29)'nın adresinde yapılan aramada 282 tam altın ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelinin kayıp 18 altını ise başka bir kuyumcuda bozdurduğu ve oradan 100 gramını da yine iş yerinin kasasına iade ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesi şoke etti…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 10:14
SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

SON DAKİKA… İstanbul Fatih'te bir kuyumcu da 22 Temmuz günü akıl almaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahibi bir süre elektrik kesintisinin yaşandığı zaman diliminde kasasından 12 milyon değerinde 300 tam altının çalındığını fark etti.

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİĞİNDE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

Durumu hemen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İbrahim K.'nin elektrik kesintisi sırasında hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği belirlendi.

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

POLİS ALTINLARI ELE GEÇİRDİ

24 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İbrahim K.'nin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, çalınan 300 tam altının 282 adedi ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin TL nakit para ele geçirildi.

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SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli İbrahim K.adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

ÇALDIĞI ALTINLA ÖNCEKİ ÇALDIĞINI ÖDEMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kayıp 18 altının izini sürerken şüphelinin o altınları bir başka kuyumcu da gram haline getirdiği ve 100 gramını yine çalıştığı işyerinin kasasına bıraktığını belirledi.

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

Şüpheli beyanında borçlarım vardı o 100 gramı daha önce almıştım. Şimdi yerine bıraktım dediği öne sürüldü.

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış
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