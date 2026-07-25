Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

SON DAKİKA… İstanbul Fatih’te akılalmaz soygun! Güvenlik kamerasını izleyen kuyumcu neye uğradığını şaşırdı: 12 milyon liralık altın çalmış

SON DAKİKA… İstanbul Fatih'te bir kuyumcuda çalışan işçi elektrik kesintisini fırsat bilip kendi işyerinden değeri 12 milyon lirayı bulan, 300 adet tam altını çaldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanan İbrahim K.(29)'nın adresinde yapılan aramada 282 tam altın ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüphelinin kayıp 18 altını ise başka bir kuyumcuda bozdurduğu ve oradan 100 gramını da yine iş yerinin kasasına iade ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesi şoke etti…

Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 10:14