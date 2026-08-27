Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

İstanbul'da sonbahar kendini tam anlamıyla hissettirmeye başlıyor. Günlerdir beklenen yağışlı ve serin hava dalgası için İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı geldi. Şehrin üzerindeki ılık hava yerini ani bir soğumaya bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbulluları rüzgarlı, yağmurlu ve üşütecek bir hafta sonu girişi bekliyor. Kapıdan çıkmadan önce sadece şemsiyenizi değil, rüzgarı kesecek kalın kıyafetlerinizi de yanınıza almanızda fayda var. Peki hangi günler etkili olacak? Ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:40 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 15:45
SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Artık ince ceketlerle idare etme devri kısa bir süreliğine kapanıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren devrede olacak yeni yağışlı sistemle birlikte termometreler adeta çakılacak.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

SICAKLIKLAR ÇAKILIYOR: MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ALTINA İNECEK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece birden altına düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak olan öğrenci ve çalışanların, aniden bastıracak soğuk havaya karşı hazırlıklı olması, hastalıklara davetiye çıkarmamak adına büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

UZMANLAR UYARDI: FIRTINAYA DİKKAT, RÜZGAR HIZI 60 KİLOMETREYİ BULACAK!

Sistemin getirdiği tek olumsuzluk sadece yağmur ve soğuk hava değil. Meteoroloji, İstanbul'u kuzeyli yönlerden vuracak kuvvetli rüzgarlara karşı da alarm durumuna geçti. Yarın gün içinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

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SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Bu durum, özellikle deniz ulaşımında aksamalara, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Etkisini cumartesi günü de sürdürecek olan rüzgarın hızı, hafta sonunun ilk gününde saatte 30 ile 50 kilometre bandında esecek. Hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek olan bu rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT: YAĞIŞ NE ZAMAN KENTİ TERK EDECEK?

Milyonlarca İstanbullunun aklındaki o kritik soru ise hafta sonu planlarının iptal olup olmayacağı. Açıklanan verilere göre, cumartesi günü dışarıda planı olanların akşam saatlerine kadar tedbiri elden bırakmaması şart. Yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'u terk etmesi öngörülüyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Pazartesi sendromuna ise bu kez güzel bir haber eşlik edecek; yeni haftanın ilk gününden itibaren güneş yüzünü tekrar gösterecek ve sıcaklıklar yeniden artarak mevsim normalleri civarına yükselecek.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Hafta sonu gezilerini pazar gününe kaydırmak, bu sürpriz hava dalgasından kaçınmak için en mantıklı hamle gibi görünüyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

İŞTE VALİLİKTEN GELEN PAYLAŞIM!

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Valilikten gelen açıklamada: "İlimizin yarın (28.08.2026, Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6°C altında seyretmesi bekleniyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Yağışlı sistemin Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizi terk edeceği, hava sıcaklıkların ise Pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Rüzgârın kuzeyli yönlerden yarın (Cuma) ve Cumartesi günleri orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Rüzgârın hızının yarın (Cuma) 40-60 km/saat, Cumartesi günü ise 30-50 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor." İfadeleri kullandı.

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