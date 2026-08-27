SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın

Bu durum, özellikle deniz ulaşımında aksamalara, çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabilir. Etkisini cumartesi günü de sürdürecek olan rüzgarın hızı, hafta sonunun ilk gününde saatte 30 ile 50 kilometre bandında esecek. Hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek olan bu rüzgarlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.