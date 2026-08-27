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SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın
SON DAKİKA İSTANBUL HAVA DURUMU! Valilikten hafta sonu için çifte uyarı geldi! Şemsiyelerinizi ve montlarınızı hazırlayın
İstanbul'da sonbahar kendini tam anlamıyla hissettirmeye başlıyor. Günlerdir beklenen yağışlı ve serin hava dalgası için İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı geldi. Şehrin üzerindeki ılık hava yerini ani bir soğumaya bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbulluları rüzgarlı, yağmurlu ve üşütecek bir hafta sonu girişi bekliyor. Kapıdan çıkmadan önce sadece şemsiyenizi değil, rüzgarı kesecek kalın kıyafetlerinizi de yanınıza almanızda fayda var. Peki hangi günler etkili olacak? Ne zamana kadar sürecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.08.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 15:45