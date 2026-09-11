Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de bir süredir kiracı olan 63 yaşındaki Mehmet Taşkaya, tartıştığı ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol'u (61) silahla vurarak öldürdü. Saldırıda, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor (29) ise ağır yaralandı. Şüpheli Mehmet Taşkaya özel harekat polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. 2 kişiyi öldürüp 1 avukatı yaralayan ve dakikalarca polise direnen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 11.09.2026 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 12:02
SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi
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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taş Ocağı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın sahibi Osman Akyol, Almanya'da yaşadığı için binalarını bakması ve binalarıyla ilgilenmesi için binayı Mehmet Taşkaya'ya emanet etti.

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

Binadaki daireleri kiraya veren ve kiralarını toplayan Mehmet Taşkaya ve bina sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmada açılan ateş sonucu da bina sahibi Osman Akyol ve karısı Nursen Akyol hayatını kaybetti.

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

POLİSE DİRENDİ ÇEVREYE ATEŞ ETTİ
Saldırgan Taşkaya, Emir Ali Spor adlı bir avukatı da yaraladı. Yaralı avukat, olay yerinden kaçarak kurtulurken vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerime olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Taşkaya, kendisini binaya kilitleyerek uzun süre polise direndi. Polise direnen Taşkaya bir süre çevreye ateş açtı. Polisin yaptığı operasyonda Taşkaya gözaltına alındı.

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

"BİNAYA SAHİP ÇIKTIM MASRAFI BEN YAPTIM KAVGASI"
İddiasına göre Mehmet Taşkaya 20 yıldır söz konusu binaya sahip çıkmış, binadaki daireleri kiraya vermiş. Taşkaya'nın ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı öne sürüldü. Öte yandan Mehmet Taşkaya'nın hakaret tehdit ve konut dokunulmazlığından üç adet sabıkası olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyol çiftinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Polis ekipleri tarafından şüpheli Mehmet Taşkaya'nın evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda evde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde getirilen şüpheli Mehmet Taşkaya işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi
#ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ