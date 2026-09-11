SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA... İstanbul Maltepe'de bir süredir kiracı olan 63 yaşındaki Mehmet Taşkaya, tartıştığı ev sahibi Osman Akyol (61) ve eşi Nursen Akyol'u (61) silahla vurarak öldürdü. Saldırıda, olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor (29) ise ağır yaralandı. Şüpheli Mehmet Taşkaya özel harekat polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. 2 kişiyi öldürüp 1 avukatı yaralayan ve dakikalarca polise direnen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.