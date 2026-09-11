SON DAKİKA... İstanbul Maltepe’de ev sahibi ile eşini öldürmüştü! Cani kiracı Mehmet Taşkaya adliyeye sevk edildi

"BİNAYA SAHİP ÇIKTIM MASRAFI BEN YAPTIM KAVGASI"

İddiasına göre Mehmet Taşkaya 20 yıldır söz konusu binaya sahip çıkmış, binadaki daireleri kiraya vermiş. Taşkaya'nın ayrıca binaya 500 bin dolar masraf yaptığı tartışmanın da bunun üzerine çıktığı öne sürüldü. Öte yandan Mehmet Taşkaya'nın hakaret tehdit ve konut dokunulmazlığından üç adet sabıkası olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akyol çiftinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

