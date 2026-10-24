Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe'de yangın faciası yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 11 yaşındaki İbrahim Karaduman hayata tutunamadı. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocuklarının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 10:55