Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe'de yangın faciası yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 11 yaşındaki İbrahim Karaduman hayata tutunamadı. Anne, baba ve 6 yaşındaki çocuklarının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 10:55
SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

Yangın, saat 07.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'nde bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evde bulunan Özlem Karaduman (41), Ali Karaduman (39) ve Talha Karaduman (6) yaralı olarak kurtarıldı.

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde 11 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaduman çifti ile 6 yaşındaki çocukları ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından ölen Halil İbrahim Karaduman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır
SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır
SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır
SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır
SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır
SON DAKİKA… İstanbul Maltepe’de yangın faciası! 11 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti: 3 kişinin durumu ağır
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