SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

'BEN ATEŞ AÇMADIM'

Yapılan kontrollerde Oktay A.'nın 13, Rasim O. S.'nin ise 35 olay kaydı olduğu belirlendi. Oktay A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "O ben değilim, ben ateş açmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Her iki şüpheli hakkında ayrıca 'Görevli memura mukavemet' suçundan da işlem yapıldı.