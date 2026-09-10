Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy'de 26 yaşındaki Oktay A. yürüyerek geçtiği sokakta bir anda havaya ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşanırken şüpheli motosiklet üzerinde yakalandı. Polis ekiplerinin üzerine atlayarak yakaladığı Oktay A.'nın ilk ifadesi şaşkınlık yarattı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:45
SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma
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Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Oktay A. silahla havaya ateş açtı.

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

Çevredekilerin panikle kaçışmasının ardından yaya olarak olay yerinden uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayda yaralanan olmazken, herhangi bir yere kurşun isabet etmediği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede 1 boş kovan bulundu.

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİNİN ÜZERİNE ATLAYARAK YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, havaya ateş açan kişinin Oktay A. olduğunu belirledi. Şüpheli, yapılan adres aramalarında ve çalışmalarda bulunamadı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, 5 Eylül Cumartesi günü Oktay A.'yı Beşiktaş Çarşı'da 34 HKY 108 plakalı motosikletin sürücü koltuğunda gördü.

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

Polis ekipleri, motosiklet üzerindeki Oktay A.'nın üzerine atlayarak şüpheliyi yakaladı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Rasim O. S. de ekipler tarafından indirildi. Polise direnen 2 şüpheli gözaltına alındı. Oktay A.'nın yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet ise emniyet otoparkına çekildi.

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

'BEN ATEŞ AÇMADIM'

Yapılan kontrollerde Oktay A.'nın 13, Rasim O. S.'nin ise 35 olay kaydı olduğu belirlendi. Oktay A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "O ben değilim, ben ateş açmadım" diyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Her iki şüpheli hakkında ayrıca 'Görevli memura mukavemet' suçundan da işlem yapıldı.

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

Rasim O. S., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Oktay A. ise çıkarıldığı mahkemece 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Silahlı tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma

OTOMOBİLLE GELİP YAYA OLARAK UZAKLAŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin otomobille gelerek araçtan indiği, ardından bir yere girdiği görüldü. Şüphelinin burada havaya ateş açması üzerine çevredekilerin panikle kaçıştığı ve şüphelinin yaya olarak uzaklaştığı anlar da görüntülere yansıdı.

SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma
SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma
#İSTANBUL #ORTAKÖY