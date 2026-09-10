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SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma
SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy’de korku dolu anlar! Koşarak gelip ateş açtı: Şüpheliden şoke eden savunma
SON DAKİKA… İstanbul Ortaköy'de 26 yaşındaki Oktay A. yürüyerek geçtiği sokakta bir anda havaya ateş açtı. Çevrede büyük panik yaşanırken şüpheli motosiklet üzerinde yakalandı. Polis ekiplerinin üzerine atlayarak yakaladığı Oktay A.'nın ilk ifadesi şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 09:45