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SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de hatalı sollama facia getirdi: 2 ölü 4 yaralı!

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda hatalı sollama yapan hafif ticari araç karşı şeride geçti. 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 2 kişi ise hayatını kaybetti. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 03.11.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 21:46
SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de hatalı sollama facia getirdi: 2 ölü 4 yaralı!

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Sadabat-2 viyadüğü mevki Edirne istikametinde meydana geldi.

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de hatalı sollama facia getirdi: 2 ölü 4 yaralı!

Ramazan Fatih İlhan'ın kullandığı 34 GTL 748 plakalı hafif ticari aracın hatalı sollama yapması nedeniyle önce önünde seyreden Berkan Yaşar Özdemir'in kullandığı 34 HRV 468 plakalı otomobile ardından da İsa Göker'in kullandığı 41 R 4577 plakalı hafif ticari araca çarptı.

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de hatalı sollama facia getirdi: 2 ölü 4 yaralı!

Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araç bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen 2 araç; Kadir Güzel'in kullandığı 34 GES 963 ve Adem Çakır'ın kullandığı 06 BBP 787 plakalı otomobillere çarptı.

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de hatalı sollama facia getirdi: 2 ölü 4 yaralı!

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerince çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan şoför Ramazan Fatih İlhan(20) ile yanında bulunan Erkan Kayacan (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de hatalı sollama facia getirdi: 2 ölü 4 yaralı!

Kazada, 4 kişide yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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