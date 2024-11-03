SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer’de hatalı sollama facia getirdi: 2 ölü 4 yaralı!

SON DAKİKA... İstanbul Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda hatalı sollama yapan hafif ticari araç karşı şeride geçti. 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı 2 kişi ise hayatını kaybetti. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.