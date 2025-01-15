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SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenirken, birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan uyarıda ise İstanbul'da sıcaklıkların 4-8 derece arasında seyredeceği ve İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı kaydedildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hangi iller için sağanak uyarısı yapıldı? Meteoroloji ve AKOM'un ardından Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzman isim tarih vererek İstanbulluları uyardı. İşte detaylar...