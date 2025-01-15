Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklenirken, birçok il için kar ve sağanak uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan uyarıda ise İstanbul'da sıcaklıkların 4-8 derece arasında seyredeceği ve İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olacağı kaydedildi. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hangi iller için sağanak uyarısı yapıldı? Meteoroloji ve AKOM'un ardından Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzman isim tarih vererek İstanbulluları uyardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2025 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 09:19
SON DAKİKA! İstanbul’a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15-19 Ocak tarihlerini kapsayan haritalı hava durumu raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenirken, birçok il için kar ve şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Peki İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? Hangi iller için sağanak uyarısı yapıldı? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA! İstanbul’a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

O BÖLGELER İÇİN SAĞANAK VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının Trakya'da mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor. Sıcaklıkların yurdun kuzey kıyılarında normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA! İstanbul’a kar yağacak mı? İzlanda soğukları geliyor: Uzman isim tarih verdi

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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