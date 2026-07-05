Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!

SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!

SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane'de Orkun G. 9'uncu kattaki evine sineklik takmak istediği sırada 1,5 yaşındaki Doruk Efe G. pencereye çıktı. Dengesini metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doruk'un annesinin feryadı yürekleri dağladı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 10:02
SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orkun G. (35), 9'uncu kattaki dairelerinde sineklik takmak için pencereyi açtı.

SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!

Bir süre başka bir işle ilgilenen Orkun G.'nin bu sırada evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Doruk Efe G., açık olan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden çocuk zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doruk Efe G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kağıthane'de acı olay: 9'uncu kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk hayatını kaybetti, geriye annesinin feryatları kaldı... | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!

'OĞLUM NEFES ALIYOR MU?'

Olayın ardından oğlunun yanına koşan anne, çevredekilere "Oğlum nefes alıyor mu?" diye sorarak sinir krizi geçirdi.

SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri anne ve babanın ifadelerine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

#İSTANBUL