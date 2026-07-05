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SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!
SON DAKİKA… İstanbul’da 1.5 yaşındaki Doruk Efe’nin feci sonu! Annesi sinir krizi geçirdi: Oğlum nefes alıyor mu!
SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane'de Orkun G. 9'uncu kattaki evine sineklik takmak istediği sırada 1,5 yaşındaki Doruk Efe G. pencereye çıktı. Dengesini metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Ağır yaralanan talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doruk'un annesinin feryadı yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 05.07.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 10:02