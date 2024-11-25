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SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!
SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!
SON DAKİKA… İstanbul'da iki kardeş, Kağıthane'deki garajda park halinde bulunan İETT otobüsünü çaldı. Sabah otobüsü yerinde bulamayan şoförün ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Tuzla'da bir adreste bulunan otobüsün son hali şaşkınlık yarattı! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:51