SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

ARACI BANA SATTILAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilk olarak iş yeri sahibi Z.A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde aracı iki kişinin getirip kendisine sattığını söyledi. Polis yaptığı çalışmada iki şüphelinin kardeşler Murat ve Salih H. Olduğunu belirledi.