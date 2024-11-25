Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

SON DAKİKA… İstanbul'da iki kardeş, Kağıthane'deki garajda park halinde bulunan İETT otobüsünü çaldı. Sabah otobüsü yerinde bulamayan şoförün ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Tuzla'da bir adreste bulunan otobüsün son hali şaşkınlık yarattı! İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.11.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 09:51
SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

Şaşkına çeviren olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Kağıthane'de yaşandı.

SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine 18 Kasım günü ihbarda bulunan N.A. Kağıthane'deki otobüs garajına akşam bıraktığı İETT otobüsünün sabah yerinde olmadığını fark ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aynı gün içerisinde Otobüsün Tuzla Orhanlı'da bir adreste olduğunu tespit etti. Adrese giden ekipler araç çıkma parçaları satan bir işyeri olduğunu gördü.

SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

Otobüsün de orada parçalarının söküldüğü tespit edildi.

SON DAKİKA… İstanbul’da akılalmaz olay! İki kardeş garajdaki İETT otobüsünü çaldı parçaladı sattı!

ARACI BANA SATTILAR

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ilk olarak iş yeri sahibi Z.A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde aracı iki kişinin getirip kendisine sattığını söyledi. Polis yaptığı çalışmada iki şüphelinin kardeşler Murat ve Salih H. Olduğunu belirledi.

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