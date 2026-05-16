SON DAKİKA: İstanbul’da akılalmaz olay! Kayıp kadının cesedi bulunmuştu! Katilin kan donduran ifadesi ortaya çıktı:

"EŞİMİN NUMARASINI GÖRÜNCE PROBLEM YAPTI"



"O kadar şey yapmama rağmen inmedi. En son arabada illa eve geleceğim dedi. Zaten o sırada eşim de aramıştı, eşim evdeydi. Ben normalde ofisime gelsem, beraber ofisime çıkıp oturacaktık ya da geceyi beraber geçirecektik ofiste. Gelmedi ofise. Eşimin numarasını görünce oraya gelmedi normalde. Gelecekti yani. Problem yaptı, bağırdı, çağırdı, inmedi arabadan."

" BOĞULDU"



'Eve kadar bıraktım, Bostancı'ya gittim, yine inmedi arabadan. En son arabada köpeği vardı zaten, onun tasması vardı. Tasmayla bana vurmaya kalktı. O arada biz boğuştuk. Tasma elindeydi, saçına falan geçti, boynuna geçti. Ondan sonra baktım nefes almıyor. Arbede esnasında ama normalde çekip boğmuşum. Öldüğünü fark ettin sen? Ben 112'yi arayayım dedim, biraz sakinleştikten sonra. Baktım ki ses yok yani. Canlılık yok. Aramadım, Ondan sonra panik yaptım, korktum"

