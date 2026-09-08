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SON DAKİKA | İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Sahte terapist can aldı! Kütletirken boynunu kırdı
SON DAKİKA | İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Sahte terapist can aldı! Kütletirken boynunu kırdı
Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle gittiği sahte terapistin boynunu kütletme işlemi uygulaması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan Berat Topay(42), yoğun bakımda hayatını kaybetti. Masörlük belgesi olduğunu iddia edip "Neden fenalaştığını bilmiyorum" diyen şüpheli Şenol Karataş (43) "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:28