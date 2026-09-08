SON DAKİKA | İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay! Sahte terapist can aldı! Kütletirken boynunu kırdı

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanı ve Dünya Manuel Terapi (Kayropraktik) Türkiye Sorumlusu Kenan Zafer Aksungur, "Yurt dışında 5 yıllık eğitimi verilen kayropraktik bölümü bulunuyor. Bunun dışında bu uygulamayı yapabilmek için 4 yıllık fizyoterapi mezunu veya doktor olmak gerekiyor. Biz eğitimi sadece uzman hekim ve fizyoterapistlere veriyoruz. Buna rağmen hatalı uygulama yapan fizyoterapist veya doktorlar da olabiliyor. Müdahale anında oluşan bir hasar birkaç gün sonra bile ortaya çıkabilir; bu yüzden insanları sürekli uyarıyoruz. Özellikle manipülasyon dediğimiz birinci boyun omurgası müdahaleleri en riskli bölgedir. Güvenli testler ve gerekli incelemeler yapılmadan uygulanan işlemler felce, hatta ölüme yol açabilir.