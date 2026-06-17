Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane'de akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir erkek cesedi olduğunu görenler hemen polisi aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin kimliğini tespit ederken gizemli cinayetle ilgili inceleme başlatıldı. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 11:34
SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…
SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…
SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…
SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…
SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…
#İSTANBUL #KAĞITHANE