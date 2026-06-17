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SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…
SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…
SON DAKİKA… İstanbul Kağıthane'de akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir erkek cesedi olduğunu görenler hemen polisi aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler, cesedin kimliğini tespit ederken gizemli cinayetle ilgili inceleme başlatıldı. İşte tüyler ürperten olayın ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 11:34