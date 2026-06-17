SON DAKİKA… İstanbul’da gece yarısı korkunç cinayet! Demir korkuluklara kabloyla asılı halde bulundu: Kimliği belli oldu…

Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.