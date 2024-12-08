Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?

SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?

SON DAKİKA… İstanbul Kağıthana'de yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni 28 yaşındaki Sara Mohseni gece saatlerinde 4. Kattaki evinin penceresinden zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç kadın tedavi altına alınırken, olayın gizeminin çözülmesi için soruşturma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:14
SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı.

SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?

Yıllardır İstanbul'da yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 2 yaşındaki kızı ile Kağıthane'deki bir sitede ikamet ediyordu.

SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?

Olay günü saat 10:00 sıralarında taksi ile evine geldi. Çevredekilerin bilgisine göre kızı ile birlikte eve çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerine korkunç kaza yaşandı.

SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?

GİZEMLİ KAZAYI KONUŞURSA AYDINLATACAK

Genç kadın 4. Kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan Sara Mohseni sesleri duyup gelen çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadının 2 yaşındaki kızı ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından pencereden girilerek kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan İranlı fenomenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken genç kadının 4. Kattan nasıl düştüğü eğer uyanırsa vereceği ifade ile netleşecek. İntihar mı etti yoksa kazayla mı düştü ya da birisi mi attı hepsi incelemelerden sonra belli olacak.

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