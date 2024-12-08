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SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?
SON DAKİKA! İstanbul’da İranlı sosyal medya fenomeni Sara Mohseni 4. kattan zemine çakıldı: İntihar mı kaza mı?
SON DAKİKA… İstanbul Kağıthana'de yaşayan İranlı sosyal medya fenomeni 28 yaşındaki Sara Mohseni gece saatlerinde 4. Kattaki evinin penceresinden zemine çakıldı. Ağır yaralanan genç kadın tedavi altına alınırken, olayın gizeminin çözülmesi için soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 08.12.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:14