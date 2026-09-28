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Son dakika | İstanbul'da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul'da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı yollar çökerken toprak kaymaları yaşandı, alt geçitleri ise su bastı. Benzer görüntüler Başkent Ankara'dan da geldi.
Giriş Tarihi: 28.09.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 07:38