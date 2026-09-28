Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | İstanbul'da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Son dakika | İstanbul'da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından bazı yollar çökerken toprak kaymaları yaşandı, alt geçitleri ise su bastı. Benzer görüntüler Başkent Ankara'dan da geldi.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 28.09.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 07:38
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
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Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı alt geçitleri, evleri ve iş yerlerini su bastı. İstanbul'da gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi, birçok ilçede su baskınları yaşandı.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi, Eyüpsultan, Esenler, Küçükçekmece ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Yoğun yağış nedeniyle Zincirlikuyu'daki su basan alt geçitte ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Araç trafiğine kapatılan alt geçidin su tahliyesinin sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Fatih'teki Zeyrek Mahallesi Eski Mutaflar Caddesi'nde bir otomobil ile kamyonet çökme sonucu meydana gelen çukura girdi. Çevredeki vatandaşlar araçları iterek, bulundukları yerden çıkardı.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Yola şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Eyüpsultan Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta ise binaların arasında kalan arsada yağışın etkisiyle toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerince çevredeki binalarda yaşayan 25 kişi tahliye edildi. Bölge, şerit çekilerek emniyete alındı.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Esenler'de Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet, yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve motosiklet savrulurken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta ise bir binanın bodrum katındaki otoparkı su bastı. Vatandaşlar otoparktaki araçlarını kendi imkanlarıyla dışarı çıkardı.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

ANKARA'DA BAZI BİNALARI SU BASTI

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Kentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve bulvarlar ile bazı köprülerin altında su birikintileri oluştu.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Keçiören ilçesinde 22 Eylül'de sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Su basan bir binada vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Binada yaşayan Burak Adaçoğlu, gazetecilere, sokaklarında altyapıyla ilgili su baskını ve yol çökmesi gibi sorunları uzun süredir yaşadıklarını söyledi.

Adaçoğlu, 16 aylık çocuğunu evde bırakıp binasını temizlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün akşam saatlerinden beri lağım suyu temizliyoruz evimizin içinde. Üstüm sırılsıklam lağım suyu oldu. Ben evde 40 derece ateşli olan 16 aylık çocuğumu bıraktım sırf binamın içindeki lağım suyunu temizlemek için. Sağ olsun ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz.' dediler.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu. Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak.' Ne gelen var, ne giden, hiçbir şey yok. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin. Ben burada lağım temizliyorum ve sabah 7.30'da kalkıp işe gideceğim. Özel sektör çalışan bir insanım. İşe gitmesem adamı yevmiyemden kesecek. Bana yazık günah değil mi?"

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Gülgün Sokak'ta yaşayan Veysel Dalmış da mağdur olduklarını belirterek, "Binalar şu an her biri yarım metre su doldu. Alttaki binanın iki dairesi komple pislik içinde." diye konuştu.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!

Gökhan Kaya ise evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını nedeniyle mağdur olduğunu ifade etti.

Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
Son dakika | İstanbul’da sağanak sonrası feci manzara: Yol çöktü, toprak kaydı, alt geçidi su bastı!
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